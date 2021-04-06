МОЗ хоче вакцинувати проти коронавірусу 70% дорослих українців до кінця року

Міністерство охорони здоров'я хоче пришвидшити темпи вакцинації проти коронавірусу й коронавірусної хвороби, сподівається забезпечити можливість щеплення 60-70% дорослого населення України до кінця 2021 року.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 6 квітня

Деталі: Степанов нагадав, що 3 квітня президент Володимир Зеленський підписав указ на виконання рішення РНБО щодо створення національного плану з імунопрофілактики. Дорожня карта щодо вакцинації буде інтегрована в цей план, пояснив Степанов.

Цей план має передбачати відповідальність органів влади щодо забезпеченості вакцинами й проведення імунопрофілактики.

Влада хоче до кінця року забезпечити можливість вакцинації 70% дорослого населення України.

Пряма мова: "Один із основних посилів, що до кінця 2021 року ми повинні вакцинувати переважну більшість населення України – дорослого населення, тобто старше за 18 років. Забігаючи вперед, хочу сказати: це буде зроблено у 21-му році.

Загальна кількість населення, яку треба вакцинувати, щоб досягти колективного імунітету,, почати досягати його – це не менше 60%. Ми хочемо збільшити цю кількість і довести її до 70%. Принаймні дати можливість до 70% громадян зробити відповідне щеплення.

Більше деталей: Голова МОЗ наголосив, що для цього потрібна спроможність медичної системи і наявність вакцин.

В Україні зараз є 11,5 тисяч кабінетів для щеплень. Якщо в одному кабінеті можуть робити до 40-50 щеплень, то країна здатна робити до 450-500 тисяч щеплень на добу. Зараз не усі кабінети задіяні для щеплень проти COVID.

МОЗ розрахувало, що медики зможуть робити 5-7 мільйонів щеплень на місяць. Цього достатньо, щоб вакцинувати 60-70% дорослого населення до кінця року, сказав Степанов.

За словами міністра, Україна домовилася про забезпечення 22 мільйонами доз вакцини: 8 мільйонів від ініціативи COVAX і 14 мільйонів – по заключених прямих контрактах, це 10 мільйонів доз вакцини Novavax, це 2 мільйони доз вакцини AstraZeneca (CoviShield) і майже 2 мільйони доз вакцини виробництва компанії Sinovac.

Степанов заявив, що найближчими днями Україна буде мати контракти на ще 15 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу.

Нагадаємо: У грудні 2020 року Оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України з вакцинокерованих інфекцій затвердив дорожню карту з вакцинації населення проти COVID-19.

Передбачалося 5 таких етапів:

I: січень – квітень 2021 року – люди із найвищим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією COVID-19 (за планом – близько 367 тисяч людей);

II: квітень – червень 2021 року – люди із надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто надає медичні послуги (близько 2,5 мільйона людей);

III: червень – вересень 2021 року – люди із високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави (близько 7,2 мільйона людей);

IV: вересень 2021 року – березень 2022 року – люди із підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави (близько 11 мільйонів людей);

V: після реалізації I-IV етапів і в умовах високої доступності вакцин – дорослі від 18 років, які не увійшли до пріоритетних груп (близько 13,1 мільйонів людей).

Рішення про щеплення дітей буде прийнято після отримання додаткової інформації про безпечність, якість та ефективність у дітей вакцин проти COVID-19.

Вакцинація є добровільною.

Другий етап вакцинації почався в березні.