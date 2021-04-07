ВАКС повторно закрив справу проти ексміністра енергетики щодо брехні в декларації

Вищий антикорупційний суд повторно закрив кримінальне провадження за обвинуваченням ексміністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика у декларуванні недостовірної інформації.

Джерело: пресцентр ВАКС

Деталі: Рішення було ухвалено 1 квітня, зараз суд публікує мотивацію суддів.

Зазначається, що колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання прокурора САП та закрила кримінальне провадження за обвинуваченням колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості у декларуванні недостовірної інформації (ст. 366-1 КК України).

Прокурор подав клопотання про закриття кримінального провадження на підставі скасування Конституційним судом кримінальної відповідальності за недостовірне декларування.

Сторона захисту та сам обвинувачений заперечували проти задоволення такого клопотання прокурора. На їхню думку, визнання статті 366-1 КК України неконституційною та її подальше скасування має своїм правовим наслідком ухвалення судом виправдувального вироку, який повинен мати реабілітуючий характер, а відтак наполягали на подальшому розгляді справи.

Захист Насалика також наполягав, що тривале кримінальне переслідування через широке висвітлення у ЗМІ завдало шкоди репутації обвинуваченого, а закриття кримінального провадження ухвалою ВАКС у листопаді 2020 року жодним чином не сприяло її відновленню.

Після закриття кримінального провадження першою інстанцією ВАКС, Насалик подав скаргу до Апеляційної палати Вищого антикорсуду. 2 березня 2021 року колегія суддів АП ВАКС відновила закриту справу і призначила до нового розгляду.

Водночас на нинішньому засіданні дослідивши надані матеріали та заслухавши учасників судового процесу, суд постановив, що "вважає безумовно необхідним закрити на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК дане кримінальне провадження щодо обвинувачення вказаної особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.366-1 КК".

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