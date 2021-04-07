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У столичному метро змінюють графік руху на час локдауну

Середа, 7 квітня 2021, 15:54
фото: Ельдар Сарахман, УП

На час жорсткого карантину в метрополітені Києва змінять графік руху поїздів - тепер вони їздитимуть рідше.

Джерело: речниця столичної підземки Наталія Макогон у коментарі "Українській правді"

Деталі: Попередньо відомо, що у піковий час змінять частоту поїздів з 1:30 хвилини до 2 хвилин. У метро намагатимуться поєднати заощадження ресурсів та дотримання карантинних заходів.

У найближчі два дні в підземці аналізуватимуть пасажиропотік та визначатимуть новий графік руху, оскільки з кожним днем видається більше перепусток на метро і пасажиропотік може зростати.

Для порівняння, 5 квітня київським метрополітеном скористалося 152 тисячі пасажирів, а наступного дня – 210 тисяч. До локдауну середньодобовий пасажиропотік становив до 1 мільйона людей. У 2019 році підземкою користувалося 1,5 мільйона пасажирів щодня.

Нагадаємо: Департамент транспортної інфраструктури КМДА видав уже майже 500 тисяч спецперепусток на проїзд у громадському транспорті столиці.

Роман Петренко, УП
Теми: Київметрокарантинкоронавірус


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