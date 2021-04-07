Міноборони оприлюднило перелік навчань НАТО, до яких запросили Україну

Протягом 2021-го року представники Збройних Сил залучатимуться до низки спланованих заходів підготовки сил Альянсу за принципом статті 5 Вашингтонського договору "Колективна оборона" — "один за всіх і всі за одного".

Джерело: міністр оборони Андрій Таран, якого цитує пресслужба відомства

Деталі: Серед навчань, до участі в яких Північноатлантичний Альянс запросив Україну – Steadfast Cobalt, Ramstein Apex, Ramstein Ambition, Steadfast Defender, Noble Bonus, Steadfast Jupiter, Steadfast Leda.

Пряма мова Тарана: "Ми багато років під час спільних навчань та тренувань, участі в органах військового управління набували взаємосумісності з НАТО. Українські військові зажили доброї слави професійних, метких та сміливих серед колег з Альянсу.

Це визнання трансформувалося у довіру та готовність долучати українців до відпрацювання "Колективної оборони", яка для НАТО полягає в тому, що напад на будь-яку з держав – членів Альянсу розглядається як напад на усіх".

Нагадаємо: Масштабні військові навчання під керівництвом США та НАТО DefenderEurope21 триватимуть до червня.