Через допінг російських олімпійських чемпіонів дискваліфікували на чотири роки

Спортивний арбітражний суд (CAS) вирішив через допінг дискваліфікувати на чотири роки російських чемпіонів Олімпіади – легкоатлетів Наталію Антюх та Андрія Сільнова.

Джерело: російський "РБК"

Деталі: Зазначається, що спортсмени порушили антидопінгові правила. У релізі суду щодо цього рішення йдеться, що санкції проти олімпійців будуть діяти чотири роки, починаючи з 7 квітня 2021 року.

Окрім того, всі конкурсні результати, яких спортсмени досягли, будуть конфісковані. Йдеться про титули, нагороди, медалі, а також призів та грошей за виступи.

Сільнов займався стрибками у висоту, а у 2008 році став переможцем Олімпіади.

Антюх неодноразово вигравала чемпіонати світу та Європи з бігу з бар’єрами. На Олімпійських іграх в Лондоні у 2012 році взяла золото.

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