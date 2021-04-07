Через допінг російських олімпійських чемпіонів дискваліфікували на чотири роки
Спортивний арбітражний суд (CAS) вирішив через допінг дискваліфікувати на чотири роки російських чемпіонів Олімпіади – легкоатлетів Наталію Антюх та Андрія Сільнова.
Джерело: російський "РБК"
Деталі: Зазначається, що спортсмени порушили антидопінгові правила. У релізі суду щодо цього рішення йдеться, що санкції проти олімпійців будуть діяти чотири роки, починаючи з 7 квітня 2021 року.
Окрім того, всі конкурсні результати, яких спортсмени досягли, будуть конфісковані. Йдеться про титули, нагороди, медалі, а також призів та грошей за виступи.
Сільнов займався стрибками у висоту, а у 2008 році став переможцем Олімпіади.
Антюх неодноразово вигравала чемпіонати світу та Європи з бігу з бар’єрами. На Олімпійських іграх в Лондоні у 2012 році взяла золото.
Нагадаємо:
- Російські спортсмени доволі часто потрапляють у допінгові скандали. Так, у лютому 2020 року Міжнародний союз біатлоністів (IBU) дискваліфікував на 2 роки російських біатлоністів Євгена Устюгова (золотий призер Олімпіади-2014) та Світлану Слєпцову за вживання допінгу.
- Окрім того, Міжнародна федерація бобслею і скелетону (IBSF) дискваліфікувала президента Федерації бобслею Росії Олександра Зубкова і ще трьох бобслеїстів з РФ за вживання допінгу і спроби це приховати.
- У березні 2021 року російську олімпійську чемпіонку з важкої атлетики 2008 року Оксану Сливенко визнали винною в порушенні антидопінгових правил за підсумками перевірки даних Московської лабораторії, повідомляє прес-служба Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF).