Двох російських біатлоністів дискваліфікували за допінг, РФ позбавили "золота" Олімпіади

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Субота, 15 лютого 2020, 20:33
фото - СпортЭкспресс

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) дискваліфікував на 2 роки російських біатлоністів Євгена Устюгова (золотий призер Олімпіади-2014) та Світлану Слєпцову за вживання допінгу.

Джерело: IBU

Деталі: Відповідно до рішення IBU, Слєпцова і Устюгов дискваліфіковані з 11 і 13 лютого 2020 року відповідно за порушення антидопінгових правил - "використання забороненої речовини" і "використання заборонених субстанцій або методів" на підставі результатів тестів, проби яких були відібрані у спортсменів у 2013 році.

Устюгова дискваліфіковано за анаболічний стероїд оксандролон, Слєпцову - за використання остаріна.

Анулюються усі результати змагань, в яких брала участь Слєпцова з 22 березня 2013 року до закінчення сезону Кубка світу 2013/2014, як і результати Устюгова з 27 серпня 2013 до кінця сезону-2013/14, з відповідними наслідками для медалей, очок та призів.

У зв'язку з рішенням IBU, Устюгов і вся чоловіча збірна Росії будуть позбавлені "золота" Олімпіади-2014 в естафеті, Росію позбавлять першого місця в медальному заліку Олімпійських Ігор в Сочі.

Обидва спортсмени мають покрити витрати, пов'язані з антидопінговим розглядом і мають право оскаржити рішення Союзу у Спортивному арбітражному суді (CAS).

Українська правда
Теми: спорт Росія


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