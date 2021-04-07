Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Фейкова міськрада і співпраця з Шарієм: у Хмельницькому СБУ проводить обшуки в агентів Кремля

Середа, 7 квітня 2021, 17:33
Фейкова міськрада і співпраця з Шарієм: у Хмельницькому СБУ проводить обшуки в агентів Кремля

Служба безпеки України провела слідчі дії у фейкових "депутатів" незаконно створеної "Хмельницької міської ради" та дізналася, що їх роботу координували спеслужби РФ.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Депутати також активно співпрацювали з проросійським пропагандистом Анатолієм Шарієм, якому СБУ повідомила про підозру у державній зраді.

Слідчі органів безпеки, у межах раніше розпочатого кримінального провадження, перевіряють інформацію про причетність підозрюваних до діяльності, спрямованої на захоплення державної влади і повалення конституційного ладу".

Деталі: Під час обшуків у представників незаконно створених "органів місцевого самоврядування і державної влади "Республіки Україна" та "територіальної громади міста Хмельницький" правоохоронці виявили:

  • статути псевдоутворень;
  • печатки;
  • протоколи засідань;
  • розпорядження, посвідчення і листування самопроголошених органів;
  • агітаційні матеріали.

Також вилучено картки платіжних систем РФ, комп’ютерну техніку, засоби зв’язку та інші матеріали.

Нагадаємо: У жовтні стало відомо, що в Хмельницькій області намагалися ліквідувати Хмельницьку міськраду та створити замість неї нову.

 

Українська правда
Теми: ХмельницькийСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Хмельницький
На Хмельниччині прогриміли вибухи – ОВА
На Хмельниччині прогриміли вибухи: працювала ППО
На Хмельниччині росіяни вдарили по військовому об'єкту: знищили 5 літальних апаратів
Останні новини
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
ОновленоВ Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
Усі новини...
Реклама: