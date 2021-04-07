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Фейкова міськрада і співпраця з Шарієм: у Хмельницькому СБУ проводить обшуки в агентів Кремля

Середа, 7 квітня 2021, 17:33

Служба безпеки України провела слідчі дії у фейкових "депутатів" незаконно створеної "Хмельницької міської ради" та дізналася, що їх роботу координували спеслужби РФ.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Депутати також активно співпрацювали з проросійським пропагандистом Анатолієм Шарієм, якому СБУ повідомила про підозру у державній зраді.

Слідчі органів безпеки, у межах раніше розпочатого кримінального провадження, перевіряють інформацію про причетність підозрюваних до діяльності, спрямованої на захоплення державної влади і повалення конституційного ладу".

Деталі: Під час обшуків у представників незаконно створених "органів місцевого самоврядування і державної влади "Республіки Україна" та "територіальної громади міста Хмельницький" правоохоронці виявили:

  • статути псевдоутворень;
  • печатки;
  • протоколи засідань;
  • розпорядження, посвідчення і листування самопроголошених органів;
  • агітаційні матеріали.

Також вилучено картки платіжних систем РФ, комп’ютерну техніку, засоби зв’язку та інші матеріали.

Нагадаємо: У жовтні стало відомо, що в Хмельницькій області намагалися ліквідувати Хмельницьку міськраду та створити замість неї нову.

 

Українська правда
Теми: ХмельницькийСБУ


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