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У Хмельницькому намагались ліквідувати міськраду і створити нову

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 12:23

У Хмельницькій області намагалися створити ліквідувати Хмельницьку міськраду та створити замість неї нову.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "До складу групи входили понад 10 осіб. Вони провели зібрання, на якому створили так званий "орган місцевого самоврядування Республіки Україна "Хмельницька міська рада".

Одразу обрали "голову" і "депутатів" псевдоутворення, а заодно – проголосили ліквідацію чинної Хмельницької міської ради.

Для імітації легітимності зловмисники також розробили та підписали установчі документи фейкової організації".

Деталі: За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади" ККУ.

Українська правда
Теми: СБУХмельницькийвибориполіція


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