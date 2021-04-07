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Голова військового комітету НАТО приїхав в Україну

Середа, 7 квітня 2021, 18:53

Голова військового комітету НАТО Стюарт Піч прибув з візитом в Україну.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook, пише "Європейська правда".

7 квітня в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Піч зустрівся з головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком.

Хомчак підкреслив, що візит глави військового комітету НАТО є "переконливим свідченням" уваги, яку керівництво Альянсу приділяє питанням розвитку відносин стратегічного партнерства України та Альянсу. 

Відзначається, що Хомчак і Піч обговорили ситуацію в районі проведення операція Об'єднаних сил та загальну безпекову обстановку довкола України.

Також вони обговорили стан реформування Збройних Сил і трансформацію системи підготовки відповідно до підходів НАТО.

"Голова Військового комітету НАТО запевнив українську сторону у подальшій підтримці України з боку Північноатлантичного Альянсу", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Голова Військового комітету представляє на основі консенсусу думки усіх начальників генеральних штабів країн НАТО, а також є головним військовим радником генсека Альянсу та інших вищих органів НАТО.

Окрім того, він координує порядок денний та обговорення військового комітету, працює над узгодженням різних позицій держав-членів.

Теми: НАТОУкраїна


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