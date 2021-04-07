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Мітинг проти карантину у Запоріжжі закінчився відкриттям справи

Середа, 7 квітня 2021, 19:37
Мітинг проти карантину у Запоріжжі закінчився відкриттям справи
Фото: Нацполіція

Несанкціонованих мітинг проти закриття непродовольчого ринку у Запоріжжі закінчився відкриттям справи через опір працівникам поліції. 

Джерело: відділ комунікації поліції Запорізької області 

Дослівно: "Учасники несанкціонованого мітингу паралізували рух громадського транспорту та завадили працівникам поліції притягнути порушницю до адміністративної відповідальності".

Деталі: Вранці 7 квітня працівників поліції викликали на зупинку транспорту на вулиці Жуковського, де більше 30 працівників ринку "Анголенко" перекрили рух транспорту. Вони безперервно пересувались по пішохідному переходу, висловлюючи своє невдоволення закриттям непродовольчого ринку.

У поліції кажуть, що закликали учасників мітингу припинити перешкоджати проїзду громадського транспорту.

Проте одна із мітингувальників поводила себе найбільш зухвало, ігноруючи карантинні обмеження. 

Коли поліцейські намагались притягнути її до адміністративної відповідальності, близько 20 учасників мітингу завадили цьому і вчинили опір. 

Внаслідок цих дій ніхто не постраждав.

Рух громадського транспорту відновили вже після обіду, коли захід завершився. 

За цим фактом  слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками статті "Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків". 

Нагадаємо:

  • У Запоріжжі з 3 квітня запроваджують низку нових обмежень у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації, викликаної коронавірусом.
  • З 9 квітня "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки запроваджується у Запорізькій та Хмельницькій областях. 

Українська правда

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Теми: Запоріжжямітингикарантин
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