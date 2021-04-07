Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ліга Чемпіонів: "Баварія" у Мюнхені програла ПСЖ, "Челсі" сильніший за "Порту"

Середа, 7 квітня 2021, 23:55
Фото: FC Bayern

Мюнхенська "Баварія" у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів поступилася з рахунком 2:3 французькому ПСЖ.

Поєдинок пройшов у Мюнхені у середу 7 квітня.

У першому таймі ПСЖ двічі бив у рамку воріт німецької команди та забив два голи. Рахунок був відкритий вже на третій хвилині. Після пасу від Неймара Кіліан Мбаппе пробив поміж ніг Мануль Нойєра - 0:1. "Баварія" могла у наступних атаках не тільки відігратися, але й вийти вперед. Після удару Еріка Чупо-Мотінга м`яч полетів у поперечку воріт. Ще в кількох моментах ворота ПСЖ рятував Кейлор Навас.

Втім наступний гол знову забили гості. Після помилки захисту мюнхенців Маркіньос ударом у кут воріт знову переграв Нойєра - 0:2. Ще в першому таймі "Баварія" зуміла відіграти один м`яч. Ударом головою відзначився Чупо-Мотінг - 1:2. 

Другий тайм знову розпочався з атак обох команд. Двічі ворота після удару Немайра та Мбаппе виручав Нойєр. Навас також зробив сейв після удару Бенджаміна Павара. На 60-й хвилині німці зрівнюють рахунок. Після подачі стандарту Томас Мюллер кивком голови переправив м`яча у ворота ПСЖ - 2:2.

На 68-й хвилині ПСЖ знову виходить вперед. Мбаппе ударом зі штрафного майданчика знову пробив ворота "Баварії" - 2:3. У заключні хвилини гри баварці продовжували атакувати, але ще раз пробити Наваса так і не зуміли. 

В іншому матчі дня "Челсі" у номінально виїздній грі з рахунком 2:0 здолав португальський "Порту".

Гра пройшла в іспанській Севільї у середу 7 квітня. 

Рахунок у матчі був відкритий на 32-й хвилині. Мейсон Маунт ударом з метрів 16-ти пробив у кут воріт португальського клубу - 0:1. У "Порту" у першому таймі також було пару моментів для взяття воріт, але чудово грав голкіпер лондонців Менді. На початку заключної 45-хвилинки португальці знову втратили кілька нагод, щоб зрівняти рахунок.

"Челсі" ж в останні хвилини використав свій шанс, щоб збільшити рахунок. На 85-й хвилині забитим м'ячем відзначився Бен Чілуелл - 0:2.

Микола Аврамчук, УП
Теми: футбол


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ДУС назвало нову вартість ремонту Офісу президента після акції

Через РФ та ОРДЛО не домовились про дотримання "тиші" – Арестович про ТКГ

Новини 7 квітня: підозра брату Вовка, Данілов про громадянство дружини Баканова

Зеленський 8 квітня відвідає Донбас – ЗМІ 

Вітренко написав заяву про звільнення – джерела

Ще дві області опинились у "червоній" зоні

Усі новини...
футбол
Ліга Чемпіонів: "Реал" поклав на лопатки "Ліверпуль", "МанCіті" вирвав перемогу в "Боруссії"
Українські футболісти грали у командах ОРДЛО за кордоном – УАФ відкрила справу
Українські поліцейські поїдуть охороняти ЧС з футболу у Катарі в 2022 році - Зеленський
Останні новини
01:34
ЗМІ: У Байдена закінчили перевірку щодо РФ — ймовірні санкції проти оточення Путіна
00:42
У Білому домі хочуть призначити спецпосланника для зупинки “Північного потоку-2” — ЗМІ
23:55
Ліга Чемпіонів: "Баварія" у Мюнхені програла ПСЖ, "Челсі" сильніший за "Порту"
23:40
Профільні міністри країн ЄС не погодили інструкцію для вакцини AstraZeneca
23:13
Військовий ЗСУ отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу
22:32
ДУС назвало нову вартість ремонту Офісу президента після акції
22:16
Через РФ та ОРДЛО не домовились про дотримання "тиші" – Арестович про ТКГ
21:57
Популярний месенджер тестує опцію платежів криптовалютою
21:54
Зеленський розповів голові військового комітету НАТО про ускладення на Донбасі
21:27
Україна запевнила Молдову у непричетності до викрадення судді Чауса – МЗС
Усі новини...