Ліга Чемпіонів: "Баварія" у Мюнхені програла ПСЖ, "Челсі" сильніший за "Порту"

Мюнхенська "Баварія" у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів поступилася з рахунком 2:3 французькому ПСЖ.

Поєдинок пройшов у Мюнхені у середу 7 квітня.

У першому таймі ПСЖ двічі бив у рамку воріт німецької команди та забив два голи. Рахунок був відкритий вже на третій хвилині. Після пасу від Неймара Кіліан Мбаппе пробив поміж ніг Мануль Нойєра - 0:1. "Баварія" могла у наступних атаках не тільки відігратися, але й вийти вперед. Після удару Еріка Чупо-Мотінга м`яч полетів у поперечку воріт. Ще в кількох моментах ворота ПСЖ рятував Кейлор Навас.

Втім наступний гол знову забили гості. Після помилки захисту мюнхенців Маркіньос ударом у кут воріт знову переграв Нойєра - 0:2. Ще в першому таймі "Баварія" зуміла відіграти один м`яч. Ударом головою відзначився Чупо-Мотінг - 1:2.

Другий тайм знову розпочався з атак обох команд. Двічі ворота після удару Немайра та Мбаппе виручав Нойєр. Навас також зробив сейв після удару Бенджаміна Павара. На 60-й хвилині німці зрівнюють рахунок. Після подачі стандарту Томас Мюллер кивком голови переправив м`яча у ворота ПСЖ - 2:2.

На 68-й хвилині ПСЖ знову виходить вперед. Мбаппе ударом зі штрафного майданчика знову пробив ворота "Баварії" - 2:3. У заключні хвилини гри баварці продовжували атакувати, але ще раз пробити Наваса так і не зуміли.

В іншому матчі дня "Челсі" у номінально виїздній грі з рахунком 2:0 здолав португальський "Порту".

Гра пройшла в іспанській Севільї у середу 7 квітня.

Рахунок у матчі був відкритий на 32-й хвилині. Мейсон Маунт ударом з метрів 16-ти пробив у кут воріт португальського клубу - 0:1. У "Порту" у першому таймі також було пару моментів для взяття воріт, але чудово грав голкіпер лондонців Менді. На початку заключної 45-хвилинки португальці знову втратили кілька нагод, щоб зрівняти рахунок.

"Челсі" ж в останні хвилини використав свій шанс, щоб збільшити рахунок. На 85-й хвилині забитим м'ячем відзначився Бен Чілуелл - 0:2.