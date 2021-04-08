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ЗМІ: У Байдена закінчили перевірку щодо РФ — ймовірні санкції проти оточення Путіна

Четвер, 8 квітня 2021, 01:34
ЗМІ: У Байдена закінчили перевірку щодо РФ — ймовірні санкції проти оточення Путіна

Чиновники адміністрації президента США Джо Байдена завершили розвідувальну перевірку можливих правопорушень Росії, таких як втручання у вибори США і хакерська атака SolarWinds. 

Джерело: джерела Bloomberg

Деталі: У зв’язку з цим США можуть незабаром оголосити про відповідні заходи. Відповідь США може включати кілька елементів – зокрема мова йде про видворення російських розвідників у США під дипломатичним прикриттям та про санкції щодо людей, близьких до президента Росії Володимира Путіна, а також агентств, пов'язаних з втручанням у вибори.

Нагадаємо: 22 січня новообраний президент США Байден вимагав у Директорату національної розвідки надати оцінку щодо можливого втручання Росії у вибори 2020-го року у США, використання хімічної зброї проти російського опозиціонера Олексія Навального, винагороди за знищення американських солдатів в Афганістані та масштабного хакерського нападу на американські установи.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосія
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