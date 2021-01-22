Новообраний президент США Джо Байден вимагатиме у Директорату національної розвідки надати повну оцінку щодо можливого втручання Росії у вибори 2020-го року у США, використання хімічної зброї проти російського опозиціонера Олексія Навального, та винагороди за знищення американських солдатів в Афганістані.

Джерело: The Washington Post з посиланням на джерела серед високопосадовців США, передає Голос Америки

Деталі: Байден також вимагатиме оцінки щодо масштабного хакерського нападу на американські установи, у якому чимало аналітиків та урядовців звинуватили Росію. За словами співрозмовника видання, надана розвідкою оцінка буде використана адміністрацією Байдена для планування відповіді на агресію Росії у майбутні роки.

Експертка з питань Росії Анджела Стент, яка обіймала високі посади у розвідці за адміністрації Джорджа Буша-молодшого, заявила WP, що адміністрація Байдена перша за багато років "яка не прийшла до влади з обіцянками побудувати тепліші відносини із Росією".

Між тим у четвер колишній посол США у Чехії Ендрю Шапіро заявив, що США мають попередити Росію, що будь-яка шкода Навальному призведе до "значних санкцій не лише щодо всіх причетних, але і проти клептократичних союзників Путіна".

Upd. Згодом інформацію підтвердила прессекретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі під час брифінгу в четвер.