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ВООЗ про зв’язок між AstraZeneca та тромбозом: “Ймовірний, але не підтверджений”

Четвер, 8 квітня 2021, 03:33
ВООЗ про зв’язок між AstraZeneca та тромбозом: “Ймовірний, але не підтверджений”

Причинно-наслідковий зв'язок між вакциною проти COVID-19 виробництва AstraZeneca і рідкісними випадками утворення тромбів "вважається ймовірним, але не підтвердженим".

Джерело: Reuters з посиланням на заяву Консультативної групи з безпеки вакцин Всесвітньої організації охорони здоров'я

Деталі: Незалежні експерти в заяві, опублікованій після огляду останніх глобальних даних, заявили, що необхідні спеціальні дослідження, щоб повністю зрозуміти потенційний зв'язок між вакцинацією і можливими факторами ризику.

Зазначається, що серед 200 млн людей, які вакцинувалися AstraZeneca, спостерігається невелика кількість випадків утворення тромбів.

На наступному тижні експерти розглянуть додаткові дані.

Передісторія:

  • На початку березня десятки країн Європи призупиняли використання вакцини AstraZeneca через розслідування випадків смертей вакцинованих через формування тромбів. 
  • Комітет з безпеки Європейського агентства з лікарських засобів підтвердив побічний ефект AstraZeneca. Зокрема, існують дуже рідкісні випадки утворення тромбів в поєднанні з низьким рівнем тромбоцитів протягом 2 тижнів після вакцинації. Вірогідним поясненням комбінації згустків крові і низького рівня тромбоцитів є імунна відповідь, що призводить до стану, аналогічного тому, який іноді спостерігається у пацієнтів, які отримували гепарин. Фактори ризику не підтверджені.
  • Регулятор ЄС наголошує, що поєднання тромбів і низького рівня тромбоцитів трапляється дуже рідко, а загальні переваги вакцини в запобіганні COVID-19 переважують ризики побічних ефектів.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинація
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