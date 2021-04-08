ВООЗ про зв’язок між AstraZeneca та тромбозом: “Ймовірний, але не підтверджений”

Причинно-наслідковий зв'язок між вакциною проти COVID-19 виробництва AstraZeneca і рідкісними випадками утворення тромбів "вважається ймовірним, але не підтвердженим".

Джерело: Reuters з посиланням на заяву Консультативної групи з безпеки вакцин Всесвітньої організації охорони здоров'я

Деталі: Незалежні експерти в заяві, опублікованій після огляду останніх глобальних даних, заявили, що необхідні спеціальні дослідження, щоб повністю зрозуміти потенційний зв'язок між вакцинацією і можливими факторами ризику.

Зазначається, що серед 200 млн людей, які вакцинувалися AstraZeneca, спостерігається невелика кількість випадків утворення тромбів.

На наступному тижні експерти розглянуть додаткові дані.

Передісторія: