Україна опинилася на 1 місці в Європі за кількістю нових хворих на COVID-19
За добу 6 квітня у світі виявили 650 723 нові випадки COVID-19.
Джерело: Worldometers
Деталі: Зокрема, 126 315 випадків зафіксували в Індії, 90 973 – у Бразилії, 75 183 – у США.
До першої п’ятірки за кількістю хворих також належать Туреччина (54 740) та Аргентина (22 039).
Україна знаходиться на 7 місці у світі (15 415) – між Іраном, де 20 954 хворих, та Німеччиною, де 14 936. Серед європейських країн Україна – на першому місці.
Замикає десятку країн Італія – 13 708 випадків.
Померли за добу 12 957 людей у світі. За добовою кількістю смертей Україна – на третьому місці серед країн Європи і на 7 – у світі.
За весь час пандемії померли 2,9 млн осіб.
Хворіють 22,9 млн людей, однак одужали - 107,7 млн.
Загалом у світі зафіксували 133,6 млн випадків зараження.
Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП
Нагадаємо: 6 квітня в Україні:
- зафіксували 15 415 нових випадків COVID-19;
- госпіталізували 5 587 хворих;
- помер 481 хворий;
- одужали 11 472 особи.