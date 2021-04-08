Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна опинилася на 1 місці в Європі за кількістю нових хворих на COVID-19

Четвер, 8 квітня 2021, 05:59
Україна опинилася на 1 місці в Європі за кількістю нових хворих на COVID-19

За добу 6 квітня у світі виявили 650 723 нові випадки COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, 126 315 випадків зафіксували в Індії,  90 973 – у Бразилії, 75 183 – у США.

До першої п’ятірки за кількістю хворих також належать Туреччина (54 740) та Аргентина (22 039).

Україна знаходиться на 7 місці у світі (15 415) – між Іраном, де 20 954 хворих, та  Німеччиною, де 14 936. Серед європейських країн Україна – на першому місці.

 
 

Замикає десятку країн Італія – 13 708 випадків.

Померли за добу 12 957 людей у світі. За добовою кількістю смертей Україна – на третьому місці серед країн Європи і на 7 – у світі.

 

За весь час пандемії померли 2,9 млн осіб.

Хворіють 22,9 млн людей, однак одужали - 107,7 млн.

Загалом у світі зафіксували 133,6 млн випадків зараження.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 6 квітня в Україні:

  • зафіксували 15 415 нових випадків COVID-19;
  • госпіталізували 5 587 хворих;
  • помер 481 хворий;
  • одужали 11 472 особи.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
ОновленоВ Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
Усі новини...
Реклама: