Україна опинилася на 1 місці в Європі за кількістю нових хворих на COVID-19

За добу 6 квітня у світі виявили 650 723 нові випадки COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, 126 315 випадків зафіксували в Індії, 90 973 – у Бразилії, 75 183 – у США.

До першої п’ятірки за кількістю хворих також належать Туреччина (54 740) та Аргентина (22 039).

Україна знаходиться на 7 місці у світі (15 415) – між Іраном, де 20 954 хворих, та Німеччиною, де 14 936. Серед європейських країн Україна – на першому місці.

Замикає десятку країн Італія – 13 708 випадків.

Померли за добу 12 957 людей у світі. За добовою кількістю смертей Україна – на третьому місці серед країн Європи і на 7 – у світі.

За весь час пандемії померли 2,9 млн осіб.

Хворіють 22,9 млн людей, однак одужали - 107,7 млн.

Загалом у світі зафіксували 133,6 млн випадків зараження.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 6 квітня в Україні: