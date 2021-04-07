Новый максимум: 481 умерший от COVID за сутки, 5 587 госпитализированных

За сутки 6 апреля в Украине зафиксировали 15 415 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 5 587 больных, умер 481 больной, выздоровели 11 472 человека.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов

Детали: Это максимальные показатели летальных исходов и госпитализаций в Украине за все время пандемии. Предыдущие антирекорды: по летальным случаям – 433 за сутки 1 апреля, по госпитализированным – 5 438 за сутки 23 марта. Больше всего новых случаев обнаружили 2 апреля – 20 341 за сутки.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 417), Одесской (1 236), Киевской (1 092), Львовской (1 085) и Харьковской (1 017) областях.

Дополняется…