Новый максимум: 481 умерший от COVID за сутки, 5 587 госпитализированных

За сутки 6 апреля в Украине зафиксировали 15 415 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 5 587 больных, умер 481 больной, выздоровели 11 472 человека.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов и СНБО

Детали: Это максимальные показатели летальных исходов и госпитализаций в Украине за все время пандемии. Предыдущие антирекорды: по летальным случаям – 433 за сутки 1 апреля, по госпитализированным – 5 438 за сутки 23 марта. Больше всего новых случаев обнаружили 2 апреля – 20 341 за сутки.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 417), Одесской (1 236), Киевской (1 092), Львовской (1 085) и Харьковской (1 017) областях.

Среди всех этих больных – 636 детей и 437 медработников.

Летальных случаев среди больных с коронавирусом во вторник больше всего зарегистрировали в Киеве (45), Одесской области (41), Хмельницкой (33), Киевской (32), Донецкой (30), Харьковской (28), Днепропетровской (27), Винницкой и Полтавской (по 25) областях.

Тестирований за минувшие сутки сделали 140 224: методом ПЦР – 59 049, методом ИФА – 23 778, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 57 397.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 1 784 579 человек, из них 1 373 851 человек выздоровел, а 35 498 человек умерли.

Сейчас коронавирусной болезнью страдают 375 230 жителей Украины.

Прививок против коронавируса 6 апреля сделали 15 585 гражданам. С 24 апреля вакцинировано 320 263 человека, из них обе дозы вакцины получили 2 человека.

Напомним: За минувшие сутки в мире диагностировали более 575 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии, США. Украина занимала 7 место в мире и 1 в Европе.

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