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Facebook не повідомлятиме 533 млн користувачів, чиї дані поцупили хакери

Четвер, 8 квітня 2021, 07:18

Соцмережа Facebook не повідомлятиме 533 млн користувачів, чиї персональні дані були викрадені і опубліковані на хакерському форумі.

Джерело: представник Facebook у Reuters

Деталі: Представник  сказав, що взяв до уваги, що користувачі не можуть вирішити проблему і що дані опинилися в загальному доступі. Однак, як зазначається, компанія не впевнена, що має повну інформацію про те, які користувачі повинні бути повідомлені.

За повідомленням Facebook, оприлюднена інформація не включала фінансову інформацію, інформацію про здоров'я або паролі. Однак зіставлені дані можуть надати цінну інформацію для злому або інших зловживань.

Повідомляється, що відповідно до угоди з Федеральною торговою комісією США з липня 2019 року Facebook повинен повідомляти подробиці про несанкціонований доступ до даних 500 або більше користувачів протягом 30 днів після підтвердження інциденту.

Нагадаємо:                                 

  • На хакерському форумі безкоштовно опублікували персональні дані 533 мільйонів користувачів Facebook із 106 країн.
  • Опублікована інформація включає номери телефонів, повні імена, місцезнаходження, дату народження, біографічні дані та - в деяких випадках - адреси електронної пошти.
  • Дані поцупили в результаті прогалини, яку Facebook виправив у 2019 році.

Теми: facebook


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