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У Києві 1 848 випадків COVID і 48 померлих пацієнтів за добу

Четвер, 8 квітня 2021, 09:56

За добу 7 квітня у Києві підтвердили 1 848 випадків захворювання на COVID-19, при цьому 48 хворих померли,  717 подолали коронавірус.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram 

Деталі: У середу в столиці госпіталізували: 189 осіб із коронавірусом, а також 358 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (323), Дарницькому (318) та Голосіївському (253).

Серед нових хворих: 1 094 жінки віком від 18 до 96 років, 744 чоловіки віком від 18 до 88 років, 25 дівчаток від 1 до 17 років, 23 хлопчики від 7 місяців до 16 років.

 

За весь час пандемії коронавірус виявили у 172 403 киян, із них 3 749 хворих померли, а 109 499 осіб одужали. 

Зараз у столиці налічується 1 121 хворий на COVID-19.

Загалом в Україні 7 квітня діагноз COVID-19 підтвердився у 19 419 осіб, госпіталізували 5 092 хворих, померли 464 пацієнти, одужали 10 032 особи.

Олена Рощенко, УП
Теми: Covid-2019коронавірусКиїв


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