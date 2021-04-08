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19 419 хворих і 464 померлих від COVID за добу в Україні, на Київщині 50 жертв

Четвер, 8 квітня 2021, 08:22

За добу 7 квітня в Україні діагноз COVID-19 підтвердився у 19 419 осіб, госпіталізували 5 092 хворих, померли 464 пацієнти, одужали 10 032 особи.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook і РНБО

Деталі: Серед нових хворих – 766 дітей та 480 медпрацівників.

Найбільше нових випадків в середу зареєстрували у м. Київ (1 886), Харківській (1 427), Львівській (1 255), Хмельницькій (1 158) та Одеській (1 142) та областях.

Летальних випадків найбільше у Київській області (50), м. Київ (48), в Одеській (43), Донецькій (31), Дніпропетровській (30), Вінницькій (28), Запорізькій і Харківській (по 22), Житомирській і Миколаївській (по 21), Хмельницькій (20) областях.

Тестувань за минулу добу зробили 128 440: методом ПЛР – 57 996, методом ІФА – 23 647, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 46 797.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили в 1 803 998 осіб, з них одужали 1 383 883 особи, померли 35 962 хворих.

Щеплень проти коронавірусу  7 квітня зробили 14 313. У Київській області ситуація виправилася: після 4 днів простою зробили 450 щеплень.

Загалом із 24 лютого зроблено 334 578 щеплень, першу дозу вакцини отримали 334 576 громадян, обидві дози – 2 особи.

 

До листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 425 946 людей.

УП, доповнено
Теми: коронавірусCovid-2019вакцинація


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