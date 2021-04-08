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Аеропорт "Дніпропетровськ" декомунізували

Четвер, 8 квітня 2021, 10:54
Фото dnk.aero

Міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ" офіційно перейменували на "Дніпро".

Джерело: міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Facebook

Пряма мова: "Немає більше аеропорту "Дніпропетровськ", є "Днiпро". Стара назва аеропорту "Дніпропетровськ" залишилася остаточно в минулому. У сертифікатах аеродрому, збірнику аеронавігаційної інформації, в інформаційних матеріалах, а також в реєстрах нинішній аеропорт вже має назву "Днiпро"".

Деталі: Він також додав, що цієї весни жителі Дніпра та Дніпропетровської області зможуть проголосувати, на честь якого знакового історичного діяча буде названий новий аеропорт.  

За словами Криклія, до кінця наступного року у "Дніпрі" почне функціонувати новий термінал, до якого перенаправлять і всі літаки, а до кінця 2023 року в аеропорту з’явиться нова злітно-посадкова смуга.

Передісторія:

Українська правда
Теми: Дніпроаеропортдекомунізація


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