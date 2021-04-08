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Керівник київського КП, яке демонтує кіоски: Ворота облили бензином і залишили погрози

Четвер, 8 квітня 2021, 12:49
Фото з Facebook КП "Київблагоустрій"

Керівник КП "Київблагоустрій" Микола Бойко заявив, що знайшов під воротами свого будинку пляшки із "коктейлями Молотова" і записку з погрозами.

Джерело: Бойко у Facebook, директор Департаменту благоустрою Києва Тимур Ткаченко в Facebook

Пряма мова Бойка: "Вранці 8 квітня біля паркану мого будинку, де я мешкаю разом зі своєю сім'єю, мене чекав досить неприємний сюрприз.

При вході стояли чотири пляшки із "коктейлями Молотова", ворота були облиті бензином. В одній із пляшок – "вітальна" записка з текстом, який я вважаю прямою погрозою мені та моїй сім'ї".

 
Фото з Facebook Бойка 

Деталі: Бойко додав, що погрози пов’язує зі своєю професійною діяльністю, оскільки очолюване ним підприємство серед іншого займається демонтажем незаконних МАФів і на місцях демонтажу працівникам КП уже неодноразово погрожували фізичною розправою.

Він нагадав, що останній такий випадок стався 24 березня під час демонтажу тимчасових споруд на Троєщині. Тоді невідомі блокували машини, пошкодили спецтехніку підприємства і переслідували співробітників.

За словами Бойка, КП діє в рамках закону і демонтує лише ті МАФи, які не мають дозволів.

Він також наголосив, що "ніякі погрози та залякування не подіють".

Щодо ранкового інциденту Бойко звернувся до правоохоронців.

Ткаченко також заявив, що залякувати комунальників "точно не вийде", і вони "і надалі продовжать робити свою справу".

Українська правда
Теми: Київмісцева влада


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