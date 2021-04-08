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На Хмельниччині тимчасово зупинили рух приміських поїздів

Четвер, 8 квітня 2021, 12:55

"Укрзалізниця" з 8 квітня тимчасово скасовує курсування приміських поїздів на території Хмельниччини.

Джерело: міністр інфраструктури Владислав Криклій у Facebook

Дослівно: "За рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Хмельницької області "Укрзалізниця" з 8 квітня тимчасово скасовує курсування приміських поїздів на території області. Приміські поїзди, які проходять транзитом через регіон, посадку/висадку пасажирів на території області не здійснюватимуть".

Нагадаємо: З 9 квітня "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки запроваджується у Запорізькій та Хмельницькій областях. 

Українська правда
Теми: УкрзалізницякарантинкоронавірусХмельниччина


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