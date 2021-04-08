Зеленський за 20 днів так і не запустив “найжорсткіші санкції” проти Януковича і Ко
Президент Володимир Зеленський досі не ввів в дію санкції проти Віктора Януковича, а також чиновників і бізнесменів часів його президентства, ініційовані Радою нацбезпеки і оборони ще 19 березня.
Джерело: відповіді РНБО та Офісу президента на запити "Української правди"; сайт президента
Деталі: 19 березня члени Ради нацбезпеки і оборони підтримали рішення про внесення змін до санкційних списків.
За законом, рішення РНБО вводяться в дію указами президента. Тому 23 березня рішення РНБО щодо санкцій разом із проєктом відповідного указу надіслали Володимиру Зеленському.
Проєкти указів президента має опрацьовувати і подавати на підпис главі держави його Офіс.
В ОП "Українській правді" відповіли, що 23 березня зареєстрували проєкт указу, що надійшов з РНБО. Документ передали на підпис президенту.
Однак, як зазначили в Раді нацбезпеки, станом на 5 квітня (день, коли відомство готувало відповідь на запит) їхнє рішення не було введено в дію.
Станом на 8 квітня указ Зеленського, який би ввів у дію санкції, досі відсутній на офіційному сайті президента.
"Українська правда" просила повідомити про причини непідписання указу, однак Офіс президента залишив це запитання без відповіді.
Крім того, РНБО і ОП не надали переліки осіб, яких мають стосуватись нові санкції, та конкретних обмежень, що передбачені цими санкціями. У РНБО також не відповіли на запитання, чи розглядалось введення обмежень проти компаній, підконтрольних Януковичу та його оточенню.
У Раді нацбезпеки послались на те, що ця інформація є службовою.
Що було раніше: 19 березня РНБО повідомила, що запровадила максимальний обсяг санкцій проти низки колишніх українських політиків і силовиків, які в переважній своїй більшості тепер мають громадянство Росії.
Під нові санкції потрапили, зокрема, експрезидент Віктор Янукович, колишні прем’єр-міністр Микола Азаров, міністр оборони Павло Лебедєв, міністр освіти Дмитро Табачник, генеральний прокурор Віктор Пшонка, наближений до Януковича бізнесмен Сергій Курченко та інші. Загалом 27 осіб.