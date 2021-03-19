РНБО ввела найжорсткіші санкції проти 27 експосадовців включно з Януковичем
Рада національної безпеки запровадила максимальний обсяг санкцій проти низки колишніх українських політиків і силовиків, які в переважній своїй більшості тепер мають громадянство Росії.
Джерело: Брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова, повідомлення СБУ
Деталі: Він розповів, що подання були здійсненні від Кабміну (щодо силовиків, які зрадили присягу і наразі працюють в РФ чи на території ОРДЛО) і СБУ. Санкції, зокрема ввели проти експрезидента Віктора Януковича та колишніх прем’єр-міністра Миколи Азарова, міністра оборони Павла Лебедєва, міністра освіти Дмитра Табачника, генерального прокурора Віктора Пшонки.
Під санкції потрапили:
- Сергій Вадимович Абісов
- Азаров Микола Янович
- Аксьонов Сергій Валерійович
- Бобков Олександр Михайлович
- Грицай Валерій Миколайович
- Затулін Костянтин Федорович
- Зима Петро Анатолійович
- Іванцов Андрій Геннадійович
- Кирилин Олег Геннадійович
- Колесніченко Вадим Васильович
- Костянтинов Володимир Андрійович
- Курченко Сергій Віталійович
- Кусюк Сергій Миколайович
- Лебедєв Павло Валентинович
- Пасичник Леонід Іванович
- Піддубов Олександр Олександрович
- Поклонська Наталія Володимирівна
- Пшонка Віктор Павлович
- Саламатін Дмитро Альбертович
- Соркін Ігор В’ячеславович
- Табачник Дмитро Володимирович
- Ткаченко Микола Миколайович
- Фідорян Микола Аулетович
- Фіськов Микола Миколайович
- Черпіцький Олександр Зіновійович
- Чічілімова Ольга Анатолієвна
- Янукович Віктор Федорович
СБУ у своєму повідомленні вказало, що запропоновані для санкцій посадовці в 2014 році "сприяли спецслужбам РФ в окупації українських територій, координували злочинну діяльність силових структур, перешкоджали правам і свободам громадян, зокрема на "референдумі" в Криму".
Деякі з посадовців, за даними СБУ, були також причетні до фінансування тероризму, проросійських акцій протесту та антиукраїнської пропаганди.
Передісторія:
На попередньому засіданні РНБО доручила перевірити, чи було державною зрадою ратифікація 236 народними депутатами у 2010 році "Харківських угод".