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РНБО ввела найжорсткіші санкції проти 27 експосадовців включно з Януковичем

П'ятниця, 19 березня 2021, 19:34

Рада національної безпеки запровадила максимальний обсяг санкцій проти низки колишніх українських політиків і силовиків, які в переважній своїй більшості тепер мають громадянство Росії.

Джерело: Брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова, повідомлення СБУ

Деталі: Він розповів, що подання були здійсненні від Кабміну (щодо силовиків, які зрадили присягу і наразі працюють в РФ чи на території ОРДЛО) і СБУ. Санкції, зокрема ввели проти експрезидента Віктора Януковича та колишніх прем’єр-міністра Миколи Азарова, міністра оборони Павла Лебедєва, міністра освіти Дмитра Табачника, генерального прокурора Віктора Пшонки.

Під санкції потрапили:

  • Сергій Вадимович Абісов
  • Азаров Микола Янович
  • Аксьонов Сергій Валерійович
  • Бобков Олександр Михайлович
  • Грицай Валерій Миколайович
  • Затулін Костянтин Федорович
  • Зима Петро Анатолійович
  • Іванцов Андрій Геннадійович
  • Кирилин Олег Геннадійович
  • Колесніченко Вадим Васильович
  • Костянтинов Володимир Андрійович
  • Курченко Сергій Віталійович
  • Кусюк Сергій Миколайович
  • Лебедєв Павло Валентинович
  • Пасичник Леонід Іванович
  • Піддубов Олександр Олександрович
  • Поклонська Наталія Володимирівна
  • Пшонка Віктор Павлович
  • Саламатін Дмитро Альбертович
  • Соркін Ігор В’ячеславович
  • Табачник Дмитро Володимирович
  • Ткаченко Микола Миколайович
  • Фідорян Микола Аулетович
  • Фіськов Микола Миколайович
  • Черпіцький Олександр Зіновійович
  • Чічілімова Ольга Анатолієвна  
  • Янукович Віктор Федорович
 
 
 
 
 

СБУ у своєму повідомленні вказало, що запропоновані для санкцій посадовці в 2014 році "сприяли спецслужбам РФ в окупації українських територій, координували злочинну діяльність силових структур, перешкоджали правам і свободам громадян, зокрема на "референдумі" в Криму".

Деякі з посадовців, за даними СБУ, були також причетні до фінансування тероризму, проросійських акцій протесту та антиукраїнської пропаганди.

Передісторія:

На попередньому засіданні РНБО доручила перевірити, чи було державною зрадою ратифікація 236 народними депутатами у 2010 році "Харківських угод". 

Українська правда
Теми: санкціїРНБО


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