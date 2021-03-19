РНБО ввела найжорсткіші санкції проти 27 експосадовців включно з Януковичем

Рада національної безпеки запровадила максимальний обсяг санкцій проти низки колишніх українських політиків і силовиків, які в переважній своїй більшості тепер мають громадянство Росії.

Джерело: Брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова, повідомлення СБУ

Деталі: Він розповів, що подання були здійсненні від Кабміну (щодо силовиків, які зрадили присягу і наразі працюють в РФ чи на території ОРДЛО) і СБУ. Санкції, зокрема ввели проти експрезидента Віктора Януковича та колишніх прем’єр-міністра Миколи Азарова, міністра оборони Павла Лебедєва, міністра освіти Дмитра Табачника, генерального прокурора Віктора Пшонки.

Під санкції потрапили:

Сергій Вадимович Абісов

Азаров Микола Янович

Аксьонов Сергій Валерійович

Бобков Олександр Михайлович

Грицай Валерій Миколайович

Затулін Костянтин Федорович

Зима Петро Анатолійович

Іванцов Андрій Геннадійович

Кирилин Олег Геннадійович

Колесніченко Вадим Васильович

Костянтинов Володимир Андрійович

Курченко Сергій Віталійович

Кусюк Сергій Миколайович

Лебедєв Павло Валентинович

Пасичник Леонід Іванович

Піддубов Олександр Олександрович

Поклонська Наталія Володимирівна

Пшонка Віктор Павлович

Саламатін Дмитро Альбертович

Соркін Ігор В’ячеславович

Табачник Дмитро Володимирович

Ткаченко Микола Миколайович

Фідорян Микола Аулетович

Фіськов Микола Миколайович

Черпіцький Олександр Зіновійович

Чічілімова Ольга Анатолієвна

Янукович Віктор Федорович

СБУ у своєму повідомленні вказало, що запропоновані для санкцій посадовці в 2014 році "сприяли спецслужбам РФ в окупації українських територій, координували злочинну діяльність силових структур, перешкоджали правам і свободам громадян, зокрема на "референдумі" в Криму".

Деякі з посадовців, за даними СБУ, були також причетні до фінансування тероризму, проросійських акцій протесту та антиукраїнської пропаганди.

Передісторія:

На попередньому засіданні РНБО доручила перевірити, чи було державною зрадою ратифікація 236 народними депутатами у 2010 році "Харківських угод".