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Робота в "дві зміни": Верховна Рада запланувала позачергові засідання

Четвер, 8 квітня 2021, 13:40

Наступного тижня Верховний Рада проведе два позачергових пленарних засіданнях 13 і 15 квітня, на яких розгляне низку законодавчих ініціатив.

Джерело: заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Facebook

Пряма мова: "Наступного тижня у сесійній залі попрацюємо у "дві зміни": після звичайних засідань (за графіком) проведемо ще два позачергових щонайменше у вівторок та четвер. Важливі для українців законодавчі ініціативи не можуть чекати, поки пленарка у "штатному режимі" заблокована тисячами поправок від опозиції до земельних законів".

Деталі: Зокрема нардепи планують розглянути:

"Проєкт Закону про конституційну процедуру" №4533. За словами Кравчук, його ухвалення забезпечить доступ до конституційного правосуддя через процедуру звернення з конституційною скаргою або ініціювання конституційних подань та звернень уповноваженими суб’єктами.

Президентський законопроєкт №4651, яким пропонується збільшити штрафи (у середньому на 8500-17000 грн), а також застосовувати покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 2-х років за умисне неподання декларації топ-чиновниками та суттєву брехню в декларації.

№4210 – про вдосконалення процедур оборонного планування з урахуванням досвіду держав-членів НАТО і держав-членів Європейського Союзу та забезпечення реалізації пріоритетів діяльності уряду.

Планують також розглянути у другому читанні три законопроєкти, які стосуються "валютних позичальників": 4475, 4398, 4399. "Відкладати розгляд ми просто не можемо, адже 21 квітня спливає термін дії мораторію на виселення з єдиного житла", - вказує Кравчук:

Наступний документ у порядку денному – №5014. Передбачає надання учням (студентам), які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, права вибору виду оцінювання їхніх результатів навчання (річне оцінювання/ ДПА/ЗНО), щоб мінімізувати ризики захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) під час оцінювання результатів навчання.

Крім цього заплановано розгляд законопроєктів 5187-1, 5308, 3774, 4555, 4535.

Вказується також, що перелік може доповнюватись.

Українська правда
Теми: Верховна Радазаконодавство


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