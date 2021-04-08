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На Харківщині, яка в лідерах по епідемії, залишилося менше 30 ліжок із киснем

Четвер, 8 квітня 2021, 14:28

В Харківській області станом на 7 квітня залишилося 27 вільних ліжок зі стаціонарним киснем.

Джерело: місцеве видання Status Quo з посиланням на Харківську ОДА

Деталі: Всього в області 1161 таке ліжко, зараз зайняті 1134 з них. На лікуванні в опорних закладах області перебувають 3395 пацієнтів. Вільними залишаються 1576 ліжок.

У реанімаційних відділеннях за станом на ранок 8 квітня перебувають 213 осіб, на апаратах ШВЛ - 160 хворих.

Обласному департаменті охорони здоров'я повідомили, що станом на 8 квітня в області зроблено 12949 щеплень від COVID-19 (з них 4349 - в місті Харкові). Упродовж минулої доби було вакциновано 540 жителів області (50 - в місті Харкові).

Передісторія: Найбільше нових випадків захворювання на коронавірус в середу 7 квітня зареєстрували у м. Київ (1 886), Харківській (1 427), Львівській (1 255), Хмельницькій (1 158) та Одеській (1 142) областях.

З 9 квітня у Харкові посилили карантинні обмеження, обмеживши роботу закладів харчування, непродовольчих магазинів і закладів, що надають послуги.

Теми: Харківкоронавірусепідемія


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