Харків посилює карантин: "урізають" роботу ресторанів і магазинів
У Харкові посилюють карантинні обмеження, обмеживши роботу закладів харчування, непродовольчих магазинів і закладів, що надають послуги.
Джерело: Повідомлення секретаря міськради Харкова Ігоря Терехова у Facebook
Пряма мова Терехова: "Харківська область впритул підійшла до червоної зони. І всі ці обмеження можуть бути введені в нашому місті рішенням Кабінету Міністрів…
Тому з найближчої суботи (10 квітня) всі ресторани, бари і кафе, непродовольчі магазини, салони краси, спортивні установи і заклади культурної сфери міста, включаючи кінотеатри, працюватимуть до восьмої години вечора.
На продовольчих і непродовольчих ринках ми посилимо контроль за дотриманням масочного режиму і соціальної дистанції".
Деталі: За словами Терехова, громадський транспорт, включно з метро, продовжить свою роботу в поточному режимі з карантинними обмеженнями.
Передісторія:
- За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 417), Одеській (1 236), Київській (1 092), Львівській (1 085) та Харківській (1 017) областях.
- 6 квітня заступник голови Харківської облдержадміністрації Михайло Черняк повідомив, що Харківська область наблизилася до критеріїв "червоної" зони.
- Наразі Київ та 10 областей перебувають у "червоній" зоні.