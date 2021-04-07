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Харків посилює карантин: "урізають" роботу ресторанів і магазинів

Середа, 7 квітня 2021, 18:10

У Харкові посилюють карантинні обмеження, обмеживши роботу закладів харчування, непродовольчих магазинів і закладів, що надають послуги.

Джерело: Повідомлення секретаря міськради Харкова Ігоря Терехова у Facebook

Пряма мова Терехова: "Харківська область впритул підійшла до червоної зони. І всі ці обмеження можуть бути введені в нашому місті рішенням Кабінету Міністрів…

Тому з найближчої суботи (10 квітня) всі ресторани, бари і кафе, непродовольчі магазини, салони краси, спортивні установи і заклади культурної сфери міста, включаючи кінотеатри, працюватимуть до восьмої години вечора.

На продовольчих і непродовольчих ринках ми посилимо контроль за дотриманням масочного режиму і соціальної дистанції".

Деталі: За словами Терехова, громадський транспорт, включно з метро, продовжить свою роботу в поточному режимі з карантинними обмеженнями.

Передісторія:

  • За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 417), Одеській (1 236), Київській (1 092), Львівській (1 085) та Харківській (1 017) областях.
  • 6 квітня заступник голови Харківської облдержадміністрації Михайло Черняк повідомив, що Харківська область наблизилася до критеріїв "червоної" зони.
  • Наразі Київ та 10 областей перебувають у "червоній" зоні.

Українська правда
Теми: Харківкарантин


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