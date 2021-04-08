Медведчук позбувся підсанкційного заводу та низки підприємств у Росії – "Схеми"

Родина народного депутата ОПЗЖ Віктора Медведчука позбулася шести підприємств у Росії, серед яких "Новошахтинський завод нафтопродуктів", що потрапив під українські санкції й забезпечує нафтопродуктами бойовиків у ОРДЛО.

Джерело: журналісти "Схем" з посиланням на дані реєстру юридичних осіб Росії

Деталі: За даними реєстру юридичних осіб Росії, 5 квітня 2021 року російська компанія "Юг Энерго", яку, згідно з декларацією Медведчука, контролює його дружина Оксана Марченко, змінила власників.

Частку в 93 відсотки тепер контролює російське ООО "Петон инвест технолоджи". Це дочірня компанія "Науково-дослідного проєктного інституту нафти та газу "Петон", який є великим підрядником "Газпрома". У 2016-му "Петон" отримав замовлень від державної компанії на 180 мільярдів рублів (близько 2,7 мільярди доларів), а також спільно з "Газпромом" будує найбільший у Росії Амурський газопереробний завод на кордоні з Китаєм, який планується запустити у 2021 році.

Власниками "Петону", згідно з російським реєстром юридичних осіб, є двоє громадян Росії. Частку у 80 відсотків контролює бізнесмен та науковець із Уфи Ігор Мнушкін, який заснував компанію у 1990 році. Частка у 20 відсотків у 2017 році відійшла Андрію Гранкіну. Російське видання "Ведомости" повідомляло, що Гранкін до переходу у "Петон" очолював головне управління Росгвардії у Москві, а ще раніше був помічником колишнього міністра внутрішніх справ Росії Володимира Колокольцева.

Оскільки "Юг Энерго" є "материнською" компанією нафтопереробного бізнесу умовної групи НЗНП, родина Медведчука втратила контроль і ще над пятьма підприємствами. Ідеться про ТД "НЗНП" (компанія, яка займається продажем нафтопродуктів), "Югтранс-НЗНП" (компанія-перевізник), "НЗНП Инжиниринг" (будівельна і проєктувальна компанія), "Роузвуд Шиппинг" (компанія-перевізник, яка володіє вісьмома нафтовими танкерами) та АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов". Останній, за даними Ради нацбезпеки і оборони України, постачав нафтопродукти в ОРДЛО.

При цьому родини нардепа Медведчука і його соратника Тараса Козака продовжують володіти компанією "НЗНП Трейд", яка на сумнівному конкурсі отримала право видобувати нафту на Гавриківському родовищі у Ханти-Мансійському окрузі (запаси оцінюють у майже 137 мільйонів тонн). Засновниками ООО "НЗНП Трейд" так само залишається цивільна дружина Тараса Козака Наталія Лавренюк (25 відсотків), АО "Ренессанс" Оксани Марченко (61 відсотків) і АО "Финконсалтпро" (14 відсотків).

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