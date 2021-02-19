Санкції проти Марченко ввели через завод, що забезпечує нафтопродуктами бойовиків – ЗМІ
Санкції проти дружини Медведчука Оксани Марченко і цивільної дружини Козака Наталії Лавренюк ввели через те, що вони є власницями Новошахтинського нафтопереробного заводу в Ростовській області, який фінансував бойовиків "Л-ДНР".
Джерело: ZN.ua з посиланням на співрозмовників у РНБО
Деталі: Так, Марченко володіє 75% заводу, а Лавренюк - 25%. Зазначений завод забезпечує нафтопродуктами бойовиків "ДНР" і "ЛНР". При цьому санкції проти Лавренюк могли ввести і як проти іноземної особи, адже у неї є паспорт РФ.
До санкційного списку потрапив і сам Віктор Медведчук. Обмежувальні заходи запровадили за статтею про фінансування тероризму.
Що було раніше: Рада національної безпеки й оборони України включила політика Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список.
РНБО ухвалила рішення "вжити невідкладних заходів" для повернення у держвласність частини нафтопродуктпроводу, продаж якого пов’язували із Медведчуком.
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Передісторія:
- 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука – "112 Україна", NewsOne, ZIK. Внаслідок цього телеканалам доведеться припинити роботу.
- Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.
- Секретар РНБО Олександр Данілов вважає, що в Україні працює ще багато антиукраїнських телеканалів, і РНБО буде вводити санкції щодо них, але тільки після надходження підтверджуючих це документів.