Запоріжжя йде до найгіршого "італійського сценарію" коронавірусу - голова ОДА

Найгірша ситуація у Запорізькій області, яка перейшла до "червоної" карантинної зони, спостерігається у Запоріжжі - деякі лікарні заповнені на 100%.

Джерело: голова Запорізької ОДА Олександр Старух, яйого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Ми йдемо по найгіршому "італійському сценарію" в обласному центрі. З киснем в нас все нормально, додаткові місця відкриємо. Питання - чи вистачить лікарів".

Деталі: "Італійський сценарій" розвитку епідемії - це коли зупинити спалах хвороби не вдається. Згідно з офіційними даними лабораторного центру МОЗ, за останню добу тільки в Запоріжжі було виявлено 622 випадки захворювання на коронавірус, 14 людей померло від ускладнень і лише 40 - одужали.

За словами Старуха, в Запоріжжі заповнені три чверті ліжок, в деяких лікарнях - до 100%. Він наголосив на потребі вводити додаткові жорсткі обмеження.

8 квітня зранку відбулося засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, території отримали рекомендації щодо посилення обмежувальних заходів. Обласна влада нагадала керівникам територій про персональну відповідальність за епідемічну ситуацію на місцях.

Пряма мова: "Я ходжу пішки і бачу, як люди в маршрутках інколи їздять, ми маємо посилити контролюючі заходи. Дотримання маскового режиму чомусь стало факультативом. Хтось вважає, що це можна не робити.

Ми, як державні органи, будемо вживати всі заходи, аби забезпечити виконання обмежень у повному обсязі. Ми чітко надали пропозиції щодо транспорту. Може в Запоріжжі зроблять аналіз і вирішать повністю закрити транспорт, але ми бачимо в цьому невеличку проблему, бо людям треба добиратись до лікарень. "Швидкі" - це не таксі. Більше того, людям треба зробити щеплення. Ці питання мають бути опрацьовані".