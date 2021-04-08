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Уряд змінив умови перетину кордону: українцям дали більше часу на ПЛР-тест

Четвер, 8 квітня 2021, 15:23
Уряд змінив умови перетину кордону: українцям дали більше часу на ПЛР-тест

Уряд змінив умови перетину кордону України для деяких категорій мандрівників: відтепер від обов’язкової самоізоляції звільняються українці, які мають на руках негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не раніше, ніж за 72, а не 48 годин.

Джерело: постанова Кабінету міністрів від 7 квітня, оприлюднена на сайті уряду, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП

Пряма мова Демченка: "Сьогодні були опубліковані чергові зміни, які уряд вніс до постанови №1236, що регламентує карантинні обмеження, зокрема, які стосуються державного кордону України. Ці норми найближчим часом будуть направлені в підрозділи ДПСУ для виконання".

Деталі: Головна новація - для громадян України, які повертаються з-за кордону: раніше ПЛР-тестування їм необхідно було проводити за 48 годин до поїздки, тепер (як і іноземцям) – за 72 години.

Серед інших змін: відтепер дітям-іноземцям та особам без громадянства, які не досягли 12 років, при перетині кордону на в’їзд не потрібно мати негативний ПЛР-тест.

Також іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, при перетині державного кордону України відтепер мають йти на самоізоляцію із встановленням додатку "Вдома" (раніше в’їжджали без умов –ред.).

Що передувало: 22 березня Кабінет міністрів запровадив обов’язкову наявність негативного ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого не раніше, ніж за 72 години, для  іноземців при в’їзді в Україну.

Також було визначено, що громадяни України, які повертаються додому з-за кордону, мають піти на самоізоляцію на 14 днів, незалежно від того, в якій зоні знаходиться країна, звідки вони в’їжджають. Від самоізоляції звільнялися українці, які мають на руках негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не раніше, ніж за 48 годин.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: кордонкарантинПрикордонна служба
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