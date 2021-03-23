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Кабмін запровадив обов'язковий ПЛР-тест на коронавірус для в'їзду іноземців в Україну

Вівторок, 23 березня 2021, 09:08
Кабмін запровадив обов'язковий ПЛР-тест на коронавірус для в'їзду іноземців в Україну

Кабінет міністрів запровадив обов’язкову наявність негативного ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого не раніше, ніж за 72 години, для  іноземців при в’їзді в Україну.

Джерело: постанова уряду від 22 березня, оприлюднена на Урядовому порталі, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП

Пряма мова Демченка: "Урядом внесено зміни в порядок перетину державного кордону України, зокрема іноземці можуть перетинати його за наявності полісу страхування, а також ПЛР-тесту, зробленого не більше, ніж за 72 години.

Крім того унормовано пункт, коли співробітники Держприкордонслужби мають право перевіряти у осіб, які підпадають під самоізоляцію, встановлення додатку "Дій вдома".

Деталі: Згідно з постановою уряду, громадяни України, які повертаються додому з-за кордону, мають піти на самоізоляцію на 14 днів, незалежно від того, в якій зоні знаходиться країна, звідки вони в’їжджають. Від самоізоляції звільняються українці, які мають на руках негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не раніше, ніж за 48 годин.

Не підлягають самоізоляції, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті із хворою на COVID-19 особою такі особи:

громадяни України, які не досягли 12 років;

водії та члени екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, члени екіпажів повітряних і морських, річкових суден, члени поїзних і локомотивних бригад;

громадяни України, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;

Особи, які в’їжджають з тимчасово окупованого Криму, чи перетинають лінію розмежування, теж підлягають обов’язковій самоізоляції, крім певного кола людей, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті із хворою на COVID-19 особою а саме:

осіб, які не досягли 12 років;

працівників представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні;

осіб, які мають намір вступити до закладів освіти, розташованих на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі;

здобувачів освіти, які навчаються в закладах освіти, розташованих на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі;

одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, інших законних представників чи інших осіб, уповноважених одним із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників, які супроводжують осіб, зазначених в абзацах четвертому і п’ятому цього підпункту;

А також під самоізоляцію не підпадають громадяни України, які бажають здійснити вакцинацію від COVID-19 на підконтрольній уряду території, і мають відповідне запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором.

Громадяни України, які підлягають самоізоляції у зв’язку з перетином державного кордону, адмінкордону з тимчасово окупованим Кримом чи лінію розмежування, зобов’язані встановити та активувати мобільний додаток системи "Вдома". У разі неможливості встановлення мобільного додатка громадяни України підлягають обсервації.

Наявність встановленого додатку перевіряють прикордонники.

Самоізоляція чи обсервація таких осіб припиняється в разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрівкордонПрикордонна службакоронавірус
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