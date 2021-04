В соціальні мережі Facebook будуть тестувати нову опцію з маркування сторінок як "посадова особа", "фан-сторінка" чи "сатирична сторінка".

Джерело: Facebook Newsroom у Twitter

Деталі: Тестувати нове маркування будуть поки для користувачів із США.

Таким чином в соцмережі хочуть дати юзерам більше інформації про сторінки, які вони бачать.

"Ми поступово починаємо застосувати маркування, зокрема "посадова особа", "фан-сторінка" або "сатирична сторінка" до постів у стрічці новин, щоб користувачі могли краще зрозуміти, хто їх створює", – йдеться у повідомленні.

Starting today in the US, we’re testing a way to give people more context about the Pages they see. We’ll gradually start applying labels including 'public official,' 'fan page' or 'satire page' to posts in News Feed, so people can better understand who they’re coming from. pic.twitter.com/Bloc3b2ycb