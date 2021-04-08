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Facebook хоче маркувати "сатиричні сторінки" для зручності користувачів

Четвер, 8 квітня 2021, 18:46
Facebook хоче маркувати сатиричні сторінки для зручності користувачів

В соціальні мережі Facebook будуть тестувати нову опцію з маркування сторінок як "посадова особа", "фан-сторінка" чи "сатирична сторінка".

Джерело: Facebook Newsroom у Twitter 

Деталі: Тестувати нове маркування будуть поки для користувачів із США. 

Таким чином в соцмережі хочуть дати юзерам більше інформації про сторінки, які вони бачать. 

"Ми поступово починаємо застосувати маркування, зокрема "посадова особа", "фан-сторінка" або "сатирична сторінка" до постів у стрічці новин, щоб користувачі могли краще зрозуміти, хто їх створює", – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: соцмережі
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