Адвокати з РФ та ОРДЛО спеціально подають тисячі заяв до ЄСЛП проти України – ЗМІ

Адвокати з Росії та тимчасово окупованих територій сплановано подають тисячі заяв до Європейського суду з прав людини проти України від імені мешканців ОРДЛО.

Джерело: "Схеми"

Деталі: Журналісти зазначають, що така масова подача скарг проти України може мати на меті вплинути на те, щоб наша держава опинилась у трійці країн, в яких масово скаржаться на порушення прав людини.

Ще однією ціллю може стати перевантаження самого ЄСПЛ та його дискредитації як інституції.

Найбільше скарг проти України відправляють росіяни з приватної адвокатської компанії-партнера Мін’юсту РФ та юристи з окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Так, у цьому переліку є юристи організацій екснардепа від "Партії регіонів" Олега Царьова, який втік до Росії. Останнього СБУ звинувачує у державній зраді. Також подають скарги адвокати, які співпрацювали з Громадською палатою Росії й підозрюються українськими правоохоронцями у фальсифікації звернень до міжнародних судів.

Журналісти з’ясували, що близько шести тисяч скарг щодо подій на сході України, із загальних десяти тисяч скарг проти нашої держави, подані кількома групами юристів із РФ та ОРДЛО.

Найбільш активно скаржаться чинні та колишні адвокати приватної російської компанії – Міжтериторіальної колегії адвокатів "Клишин и партнеры".Зокрема, один із них – Олександр Малахов за останні шість років подав 771 скаргу.

"Схеми" зазначають, що в середньому юристи, які працюють з ЄСПЛ, подають до 20 заяв на рік.

Загалом, від вказаної юрфірми надійшло більше ніж п’ять тисяч скарг.

У самій компанії журналістам підтвердили, що консультують жителів ОРДЛО. Керівник юрфірми Олексій Клішин раніше був членом Ради федерації Федеральних зборів Росії. У клієнтах фірми також значаться ряд російських державних структур, зокрема Мін’юст РФ. Зокрема, один із контрактів з цією структурою – від 2015 року на суму понад 600 тисяч доларів та посиланням на секретну постанову російського уряду.

Також подають скарги проти України – брати Федорови. Вони звертались із 2014 по 2017 до ЄСПЛ. Зокрема, Володимир Федоров в ефірі донецького телебачення хизувався, що завдяки їх роботі Україна вийшла на перше місце за позовами до ЄСПЛ у 2016 році. Журналісти порахували, що за три роки війни він подав щонайменше 87 скарг проти нашої держави.

Фінансував цю діяльність "Российский фонд мира". Джерелами ж свого фінансування фонд вказував "добровільні внески" невідомих осіб чи організацій.

Звітував про те, що подавав скарги проти України, і Віталій Галахов – юрист із ОРДЛО. Він у 2018 році подав більше двох тисяч скарг, а у цьому році – 5,5 тисяч.

Водночас, Галахов перебуває у розшуку Офісу генпрокурора. Його підозрюються у фальсифікаціях заяв мешканців ОРДЛО до міжнародних судів.

Окрім того, з кінця 2014 до 2016 року щонайменше пів тисячі скарг подала Юлія Нікітіна. Її російські ЗМІ представляють як юристку громадської організації "Союз біженців України", створеної Царьовим.

Згадку про цю організацію знайшли у зламаній електронній пошті наближеної особи до Владислава Суркова. Там же журналісти знайшли звіти щодо розповсюдження публікацій на тему позовів до ЄСПЛ. Були там також листи, де обговорювалося, як подати інформацію про те, щоб Росія не вважалась лідером за кількістю скарг за порушення прав людини та продемонструвати, що рішення ЄСПЛ – політизовані.