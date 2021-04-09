У світі виявили понад 730 тисяч хворих на COVID-19 — найбільше з січня

За добу 7 квітня у світі зафіксували 737 425 нових випадків COVID-19. Востаннє настільки високий показник реєстрували 15 січня, коли було 762,6 тисяч хворих на добу.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії - 131 893 нових випадків, у Бразилії - 89 293, у США – 80 161.

Крім того, до першої п’ятірки країн з найбільшою кількістю нових хворих належить Туреччина (55 941) та Польща (27 887).

Україна з 19 419 хворими знаходиться на 9 місці у світі – між Іраном (22 586) та Італією (17 221). Серед європейських країн Україна – на третьому місці.

Померли за добу 13 827 людей.

Хворіють 23,2 млн людей, однак одужали - 108,3 млн.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 7 квітня в Україні COVID-19 підтвердився у 19 419 осіб. Госпіталізували 5 092 хворих, померли 464 пацієнти, одужали 10 032 особи.