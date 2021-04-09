У рейтингу довіри Зеленський випереджає конкурентів - соцопитування

Рейтинг довіри до політиків очолює президент Володимир Зеленський, найменше українці довіряють куму президента РФ голові політради ОПЗЖ Вікторові Медведчуку.

Джерело: квітневе опитування соціологічної групи "Рейтинг"

Деталі: Зеленському довіряють 45% опитаних українців, не довіряють – 52%.

На другому місці – спікер парламенту Дмитро Разумков, якому довіряють 32%, не довіряють – 35% респондентів. При цьому не знають його – 29% опитаних (у попередньому опитуванні "Рейтинга" на другому місці був мер Києва Віталій Кличко, якого у нинішнє дослідження не включили –ред.).

Лідерці ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко довіряють 30%, не довіряють – 68%. П’ятому президенту України, лідеру "Євросолідарності" Петру Порошенку довіряють 25%, не довіряють – 74%.

Одному з голів ОПЗЖ Юрію Бойку довіряють 24%, не довіряють – 59%, не знають його – 14%.

Прем’єр-міністру Денису Шмигалю довіряють 17%, не довіряють – 50%, майже третина не чули про такого.

Підсанкційному Віктору Медведчуку довіряють 16%, не довіряють – 71%, не знають його – 11%.

Додатково: Опитування проводилось 6-7 квітня. Методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing --телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів соціологи опитали 2500 респондентів віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донецької і Луганської областей.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%