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Рейтинг довіри очолює Зеленський, Кличко - другий

Четвер, 1 квітня 2021, 11:47
Рейтинг довіри очолює Зеленський, Кличко - другий

Рейтинг довіри до політиків очолює президент Володимир Зеленський, якому довіряють 46% опитаних, не довіряють – 51%.

Джерело: результати опитування соціологічної групи Рейтинг, проведеного 26-28 березня

Деталі: Меру Києва Віталію Кличку довіряють 33% опитаних українців, не довіряють – 54%, експрем’єру Володимиру Гройсману довіряють 32%, не довіряють – 58%.

 

Рівень довіри спікеру парламенту Дмитру Разумкову - 31%, не довіряють цьому політику – 36%, водночас 29% опитаних не знають, хто це.

Лідерці ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко довіряють 29%, не довіряють – 69%. П’ятому президенту України очільнику "Євросолідарності" Петру Порошенку  довіряють 23%, не довіряють – 75%.

Одному з лідерів ОПЗЖ Юрію Бойку довіряють 23%, не довіряють – 58%, не знають його – 15%. Експрем’єр Арсеній Яценюк має  22% довіри опитаних українців, не довіряють цьому політику – 74%.

Очільнику МВС Арсену Авакову довіряють загалом 22%, не довіряють – 68%. Прем’єр-міністру Денису Шмигалю довіряють 16%, не довіряють – 51%, 27% респондентів не чули про такого.

Найменший рівень довіри українців, за даними опитування, має кум президента РФ Путіна голова політради ОПЗЖ Віктор Медведчук –15%, 74% опитаних не довіряють санкційному політику, не знають його – 9%.

Додатково: Дослідження тривало 26-28 березня. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера соціологи опитали 2500 респондентів у віці від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2%.

Що було раніше: У грудневому соцопитуванні групи "Рейтинг" Віталій Кличко теж був другим. У січнево-лютневому рейтингу іншої соціологічної компанії - КМІС - фігурував на першому місці. 

Українська правда

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Теми: соціологія
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