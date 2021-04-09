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Все більше українців підтримують жорсткий карантин – соціологія

П'ятниця, 9 квітня 2021, 11:35
Все більше українців підтримують жорсткий карантин – соціологія

Дві третини українців підтримують запровадження жорсткого карантину - кількість людей "за" локдаун зросла на 9% за місяць.

Джерело: результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 6-7 квітня

Деталі: Зазначається, що 65% опитаних підтримують запровадження "жорсткого карантину" (локдауну), 33% – не підтримують. З початку березня підтримка карантину зросла з 56 до 65%, останніх відносно більше серед мешканців Центру, старшого населення, тих, хто боїться захворіти. 

 

Серед опитаних 77% підтримують закриття ресторанів та кафе в рамках "жорсткого карантину", 63% – закриття шкіл, 59% – дитсадків. Натомість закриття міського та міжміського транспорту не підтримують майже 70%. За останній місяць зріс рівень підтримки закриття закладів харчування, освітніх установ та транспорту. 

 

55% пообіцяли більше дотримуватися правил "жорсткого карантину" аніж весною минулого року. 17% – сказали, що робитимуть це менше, 26% – так само. 

Щодо зараження коронавірусом, 52% хвилюються, що можуть захворіти, а 47% - ні. За останні місяці цей рівень тривожності динамічно зростає. Найвищі показники хвилювання фіксують у старшій віковій групі та серед жінок. 

 

Дослідження тривало 6-7 квітня. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера опитали 2500 респондентів у віці від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2% 

Нагадаємо: За добу 8 квітня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили у 19 676 осіб, госпіталізували 4 936 хворих, померли 419 пацієнти, одужали 11 221 особа.

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Українська правда
Теми: карантинкоронавіруссоціологія
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