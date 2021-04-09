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До "охоронців Медведчука" нагрянули силовики та інспекція

П'ятниця, 9 квітня 2021, 13:42

Правоохоронці перевіряють приватну охоронну фірму  "Шторм", яка належить соратникам глави політради "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука, на предмет можливого самовільного зайняття землі.

Джерело: Київська міська прокуратура, поінформований співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно прокуратура: "9 квітня 2021 року, в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 197-1 КК України, та на підставі ухвали суду, проводиться огляд земельної ділянки на території о. Труханів на предмет самовільного зайняття земельної ділянки".

Деталі: За даними джерела УП, йдеться про територію, де розташована база охоронної фірми  "Шторм", яку пов’язують із Медведчуком.

Слідчі дії проводяться Подільською окружною прокуратурою міста Києва спільно з управлінням стратегічних розслідувань ДСР НП України, відділом поліції в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві із залученням спеціалістів Держгеокадастру міста Києва, Департаменту земельних ресурсів КМДА, КП Благоустрій, Екологічної інспекції та ДАБІ міста Києва.

Що було раніше: В розслідуванні Bihus.info йшлося, що соратники народного депутата від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука, власники приватного охоронного агентства "Шторм", захопили територію на Трухановому острові у Києві, перекривши доступ до Дніпра.

Українська правда
Теми: МедведчукпрокуратураКиївземля


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