Шмигаль відповів на критику Кличка і запропонував звільнитися

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відповів відмовою на пропозицію мера Києва Віталія Кличка запровадити по всій країні жорсткий карантин та назвав це політичним піаром.

Джерело: Шмигаль у Telegram

Пряма мова Шмигаля: "Адаптивний карантин працює і запроваджувати тотальний локдаун по всій країні наразі немає потреби.

Уряд завжди дослухається до порад і закликів представників місцевої влади, ми готові до співпраці. Якщо її мета – не політичний піар. Київ має чи не найбільше ресурсів та можливостей, щоб зробити протидію поширенню інфекції та захист людей ефективними.

Але якщо у міського голови Києва, який також є головою міської адміністрації, інша думка… І він вважає, що одночасно повноважень міського голови й голови КМДА йому недостатньо, аби ефективно протидіяти COVID у столиці, тоді можемо разом звернутися до президента з пропозицію про призначення нового очільника КМДА".

Нагадаємо: Кличко закликав уряд невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну.