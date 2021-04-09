Кличко закликав уряд оголосити загальнонаціональний локдаун
Мер Києва Віталій Кличко закликав уряд невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну.
Джерело: Кличко під час онлайн-брифінгу 9 квітня
Пряма мова: "Україна сьогодні – в трійці європейських країн за кількістю хворих за добу і кількістю смертей від COVID-19. Тільки з початку цього місяця, з 1 квітня, в країні померли 3556 людей. У Києві померли – 392 хворих. Це за 9 днів! Така страшна динаміка розповзання вірусу…
Скільки ще людей повинні захворіти, скільки померти, щоб уряд, центральна влада зрозуміли, що потрібні негайні заходи на державному рівні?! Інакше, і в умовах відсутності масового вакцинування, країну чекає катастрофа. Тому, я звертаюся до уряду невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну. Справжнього локдауну".
Деталі: Кличко пропонує зокрема обмежити пересування між регіонами країни та посилити контроль за дотриманням суворих правил.
Він підкреслив, що багато людей не дотримуються протиепідемічних правил в умовах суворих обмежень.
За словами мера, відбувається безконтрольне розповсюдження вірусу і його міграція країною. Українці поводяться так, ніби вірус злякається і втече, але цього не станеться. Він закликав "посидіти вдома зараз, щоб на Великдень зустрітися з рідними і друзями".
На думку Кличка, необхідні рішучі дії на рівні країни: краще потерпіти обмеження, але врятувати тисячі життів і не допустити катастрофи.
Передісторія:
- За добу 8 квітня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили у 19 676 осіб, госпіталізували 4 936 хворих, померли 419 пацієнти, одужали 11 221 особа. З них - у столиці підтвердили коронавірус у 1864 киян, 48 людей померли.
- В кінці березня очільник МОЗ Максим Степанов казав, що влада віддає перевагу адаптивному карантину та не планує запроваджувати загальнонаціональний локдаун найближчим часом через пандемію коронавірусу.
- Водночас секретар РНБО Олексій Данілов не виключив, що у випадку погіршення ситуації з коронавірусом у різних регіонах доведеться "закрити всю країну".
- За останніми прогнозами МОЗ, протягом тижня – 10 днів в Україні може бути до 30 тисяч хворих на COVID-19 на добу.