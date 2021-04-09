Кличко закликав уряд оголосити загальнонаціональний локдаун

Мер Києва Віталій Кличко закликав уряд невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну.

Джерело: Кличко під час онлайн-брифінгу 9 квітня

Пряма мова: "Україна сьогодні – в трійці європейських країн за кількістю хворих за добу і кількістю смертей від COVID-19. Тільки з початку цього місяця, з 1 квітня, в країні померли 3556 людей. У Києві померли – 392 хворих. Це за 9 днів! Така страшна динаміка розповзання вірусу…

Скільки ще людей повинні захворіти, скільки померти, щоб уряд, центральна влада зрозуміли, що потрібні негайні заходи на державному рівні?! Інакше, і в умовах відсутності масового вакцинування, країну чекає катастрофа. Тому, я звертаюся до уряду невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну. Справжнього локдауну".

Деталі: Кличко пропонує зокрема обмежити пересування між регіонами країни та посилити контроль за дотриманням суворих правил.

Він підкреслив, що багато людей не дотримуються протиепідемічних правил в умовах суворих обмежень.

За словами мера, відбувається безконтрольне розповсюдження вірусу і його міграція країною. Українці поводяться так, ніби вірус злякається і втече, але цього не станеться. Він закликав "посидіти вдома зараз, щоб на Великдень зустрітися з рідними і друзями".

На думку Кличка, необхідні рішучі дії на рівні країни: краще потерпіти обмеження, але врятувати тисячі життів і не допустити катастрофи.

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