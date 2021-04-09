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Кличко закликав уряд оголосити загальнонаціональний локдаун

П'ятниця, 9 квітня 2021, 12:30

Мер Києва Віталій Кличко закликав уряд невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну.

Джерело: Кличко під час онлайн-брифінгу 9 квітня

Пряма мова: "Україна сьогодні – в трійці європейських країн за кількістю хворих за добу і кількістю смертей від COVID-19. Тільки з початку цього місяця, з 1 квітня, в країні померли 3556 людей. У Києві померли – 392 хворих. Це за 9 днів! Така страшна динаміка розповзання вірусу…

Скільки ще людей повинні захворіти, скільки померти, щоб уряд, центральна влада зрозуміли, що потрібні негайні заходи на державному рівні?! Інакше, і в умовах відсутності масового вакцинування, країну чекає катастрофа. Тому, я звертаюся до уряду невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну. Справжнього локдауну".

Деталі: Кличко пропонує зокрема обмежити пересування між регіонами країни та посилити контроль за дотриманням суворих правил.

Він підкреслив, що багато людей не дотримуються протиепідемічних правил в умовах суворих обмежень.

За словами мера, відбувається безконтрольне розповсюдження вірусу і його міграція країною. Українці поводяться так, ніби вірус злякається і втече, але цього не станеться. Він закликав "посидіти вдома зараз, щоб на Великдень зустрітися з рідними і друзями".

На думку Кличка, необхідні рішучі дії на рівні країни: краще потерпіти обмеження, але врятувати тисячі життів і не допустити катастрофи.

Передісторія:

  • За добу 8 квітня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили у 19 676 осіб, госпіталізували 4 936 хворих, померли 419 пацієнти, одужали 11 221 особа.  З них - у столиці підтвердили коронавірус у 1864 киян, 48 людей померли.
  • В кінці березня очільник МОЗ Максим Степанов казав, що влада віддає перевагу адаптивному карантину та не планує запроваджувати загальнонаціональний локдаун найближчим часом через пандемію коронавірусу.
  • Водночас секретар РНБО Олексій Данілов не виключив, що у випадку погіршення ситуації з коронавірусом у різних регіонах доведеться "закрити всю країну".
  • За останніми прогнозами МОЗ, протягом тижня – 10 днів в Україні може бути до 30 тисяч хворих на COVID-19 на добу.

Українська правда
Теми: локдаунВіталій Кличкокоронавірус


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