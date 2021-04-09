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Херсон посилює карантинні обмеження

П'ятниця, 9 квітня 2021, 18:21
Херсон посилює карантинні обмеження

У Херсоні на 6 днів вирішили посилити карантинні обмеження.

Джерело: місцеве видання "Мост", яке наводить рішення міської комісія з питань ТЕБ та НС

Деталі: Згідно із рішенням з 00:00 10 квітня по 15 квітня включно на території Херсона будуть введені додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи.

Буде заборонено:

- перебування на територіях загального користування без захисної маски;

- приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування, крім діяльності з надання послуг зі здійсненням адресної доставки та замовлень на винос, діяльності кафе та літніх майданчиків (наповненість не більше 50%, режим роботи - до 20:00);

- приймання відвідувачів у ТРЦ та інших закладах розважальної діяльності;

- діяльність непродовольчих ринків;

- проведення всіх масових, окрім офіційних спортивних, заходів

- приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників;

- приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування, крім торговельної діяльності із здійсненням адресної доставки, провадження діяльності з надання фінансових послуг, провадження діяльності з надання телекомунікаційних послуг.

Передісторія: На засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 9 квітня вирішили ввести "червоний" рівень епіднебезпеки у Харківській області та скасувати в Івано-Франківській.  

"Українська правда" у Threads

Теми: Херсонкарантин
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