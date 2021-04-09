В одній з областей ввели "червоний" карантин, в іншій – скасували
П'ятниця, 9 квітня 2021, 17:05
На засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішили ввести "червоний" рівень епіднебезпеки у Харківській області та скасувати в Івано-Франківській.
Джерело: міністр Кабміну Олег Немчінов у Telegram
Деталі: За результатами Державна комісія вирішила:
- встановити з 11 квітня "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Харківської області, та застосувати на території Харківської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "червоний" рівня епідемічної небезпеки;
- скасувати з 10 квітня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Івано-Франківської області.
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Нагадаємо:
- 6 квітня стало відомо, що Івано-Франківська область може найближчим часом послабити карантин, перейшовши з червоної до помаранчевої зони епідемічної небезпеки.
- 2 березня повідомлялося, що в Івано-Франківській області переповнені лікарні, які приймають хворих на коронавірус, пацієнти лежать у коридорах.
Українська правда