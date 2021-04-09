В одній з областей ввели "червоний" карантин, в іншій – скасували

На засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішили ввести "червоний" рівень епіднебезпеки у Харківській області та скасувати в Івано-Франківській.

Джерело: міністр Кабміну Олег Немчінов у Telegram

Деталі: За результатами Державна комісія вирішила:

встановити з 11 квітня "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Харківської області , та застосувати на території Харківської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "червоний" рівня епідемічної небезпеки;

з 11 квітня "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території , та застосувати на території Харківської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "червоний" рівня епідемічної небезпеки; скасувати з 10 квітня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Івано-Франківської області .

з 10 квітня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території .

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