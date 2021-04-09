Один і той самий прокурор втретє закрив справу "Роттердам+" – НАБУ

Керівник групи прокурорів у справі "Роттердам+" Віталій Пономаренко втретє закрив це провадження, хоча попередні його аналогічні дії скасовувались прокурором вищого рівня і судом.

Джерело: НАБУ у Facebook

Деталі: У Національному антикорупційному бюро заявили, що вкотре будуть оскаржувати це рішення. Там також будуть звертатись до генерального прокурора Ірини Венедіктової щодо заміни старшого групи прокурорів, який, як вважають в НАБУ, "вдається до будь-яких дій, аби запобігти скеруванню справи до Вищого антикорупційного суду".

Бюро закликає генпрокурора звернути увагу на заангажованість та необ’єктивність прокурора та замінити його.

В НАБУ наголосили, що сукупність доказів у провадженні є достатньою для того, щоб саме суд визначив обґрунтованість звинувачень у завданні державним та громадським інтересам багатомільярдних збитків у зв’язку з прийняттям та застосуванням формули "Роттердам+".

Що передувало: У середині березня НАБУ знову закликало генпрокурора Ірину Венедіктову замінити керівника групи прокурорів Віталія Пономаренка у справі "Роттердам+" як неефективного процесуального керівника.

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