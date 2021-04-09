Один і той самий прокурор втретє закрив справу "Роттердам+" – НАБУ
Керівник групи прокурорів у справі "Роттердам+" Віталій Пономаренко втретє закрив це провадження, хоча попередні його аналогічні дії скасовувались прокурором вищого рівня і судом.
Джерело: НАБУ у Facebook
Деталі: У Національному антикорупційному бюро заявили, що вкотре будуть оскаржувати це рішення. Там також будуть звертатись до генерального прокурора Ірини Венедіктової щодо заміни старшого групи прокурорів, який, як вважають в НАБУ, "вдається до будь-яких дій, аби запобігти скеруванню справи до Вищого антикорупційного суду".
Бюро закликає генпрокурора звернути увагу на заангажованість та необ’єктивність прокурора та замінити його.
В НАБУ наголосили, що сукупність доказів у провадженні є достатньою для того, щоб саме суд визначив обґрунтованість звинувачень у завданні державним та громадським інтересам багатомільярдних збитків у зв’язку з прийняттям та застосуванням формули "Роттердам+".
Що передувало: У середині березня НАБУ знову закликало генпрокурора Ірину Венедіктову замінити керівника групи прокурорів Віталія Пономаренка у справі "Роттердам+" як неефективного процесуального керівника.
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Передісторія:
- У березні 2016 року Нацкомісія затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Згідно з нею, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахувалась за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".
- Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.
- Формула втратила чинність з 1 липня цього року у зв'язку з переходом України на новий ринок електроенергії.
- 8 серпня 2019 року детективи НАБУ у справі "Роттердам+" повідомили про підозру шістьом особам, зокрема ексголові Нацкомісії Дмитру Вовку.
- За даними слідства, Вовк за попередньою змовою з групою інших осіб розробили та у 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт, так звану "формулу Роттердам+".
- З того часу прокурор Віталій Пономаренко закриває справу, САП знову її поновлює, а НАБУ просить генпрокурорку Ірину Венедіктову замінити керівника групи прокурорів у провадженні.