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Один і той самий прокурор втретє закрив справу "Роттердам+" – НАБУ

П'ятниця, 9 квітня 2021, 21:07
Один і той самий прокурор втретє закрив справу Роттердам+ – НАБУ

Керівник групи прокурорів у справі "Роттердам+" Віталій Пономаренко втретє закрив це провадження, хоча попередні його аналогічні дії скасовувались прокурором вищого рівня і судом. 

Джерело: НАБУ у Facebook 

Деталі: У Національному антикорупційному бюро заявили, що вкотре будуть оскаржувати це рішення. Там також будуть звертатись до генерального прокурора Ірини Венедіктової щодо заміни старшого групи прокурорів, який, як вважають в НАБУ, "вдається до будь-яких дій, аби запобігти скеруванню справи до Вищого антикорупційного суду". 

Бюро закликає генпрокурора звернути увагу на заангажованість та необ’єктивність прокурора та замінити його. 

В НАБУ наголосили, що сукупність доказів у провадженні є достатньою для того, щоб саме суд визначив обґрунтованість звинувачень у завданні державним та громадським інтересам багатомільярдних збитків у зв’язку з прийняттям та застосуванням формули "Роттердам+". 

Що передувало: У середині березня НАБУ знову закликало генпрокурора Ірину Венедіктову замінити керівника групи прокурорів Віталія Пономаренка у справі "Роттердам+" як неефективного процесуального керівника. 

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Непохитний "Ротердам+": як "еліта" пошила в дурні всіх українців

Передісторія: 

  • У березні 2016 року Нацкомісія затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Згідно з нею, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахувалась за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".
  • Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.
  • Формула втратила чинність з 1 липня цього року у зв'язку з переходом України на новий ринок електроенергії. 
  • 8 серпня 2019 року детективи НАБУ у справі "Роттердам+" повідомили про підозру шістьом особам, зокрема ексголові Нацкомісії Дмитру Вовку. 
  • За даними слідства, Вовк за попередньою змовою з групою інших осіб розробили та у 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт, так звану "формулу Роттердам+".
  • З того часу прокурор Віталій Пономаренко закриває справу, САП знову її поновлює, а НАБУ просить генпрокурорку Ірину Венедіктову замінити керівника групи прокурорів у провадженні. 

Українська правда

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Теми: Роттердам+НАБУ
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