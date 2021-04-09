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На Київщині продовжили карантин

П'ятниця, 9 квітня 2021, 22:33

Карантин у Київській області продовжили до 23 квітня.

Джерело: Київська ОДА з посиланням на очільника Василя Володіна у Facebook

Пряма мова Володіна: "Тому комісія прийняла рішення продовжити додаткові протиепідемічні заходи в області до 23 квітня. Ще раз наголошую кожна громада має окремо приймати рішення про застосування заходів, передбачених цим протоколом, оцінюючи ситуацію на своїй території".

Деталі: Відповідне рішення прийняла обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 9 квітня. 

Рішення передбачає, що до 23 квітня на окремих територіях місцева влада зможе призупиняти освітній процес.

Також дозволяється збільшувати або зменшувати кількість громадського транспорту та інтервали його руху. Водночас, перевозити можна буде лише 50% пасажирів від можливостей транспорту. 

На території області продовжують діяти всі протиепідемічні заходи, які передбачені для "червоної" зони. 

Що передувало: Через спалах COVID-19 із 5 квітня в Київській області почали діяти додаткові протиепідемічні заходи.

Українська правда
Теми: карантинКиївська область


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