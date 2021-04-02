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Київщина посилила карантин

П'ятниця, 2 квітня 2021, 17:19
Київщина посилила карантин

Через спалах COVID-19 із 5 квітня в Київській області почнуть діяти додаткові протиепідемічні заходи.

Джерело: пресслужба Київської ОДА

Глава ОДА Василь Володін: "Ситуація з поширенням COVID-19 в нашій області складна, треба докласти будь-яких зусиль для стабілізації ситуації…

Високі показники інфікування на COVID-19 реєструють серед жителів Білоцерківського, Бучанського, Бориспільського районів. А є такі, де епідемічна ситуація не настільки напружена".

Деталі: Обласна комісія вирішила з 5 по 9 квітня окремим територіям Київщини залежно від епідстану:

  • рекомендувати призупиняти освітній процес у закладах дошкільної,  загальної середньої та позашкільної освіти усіх типів та форм власності;
  • дозволити з урахуванням завантаженості збільшувати або зменшувати кількість громадського транспорту, а також інтервал руху на внутрішньообласних автобусних маршрутах, крім таких годин: із 07:00 по 10:00, із 16:00 до 20:00;
  • здійснювати перевезення пасажирів у кількості 50%;
  • проінформувати жителів Київщини про зміни в графіках перевезень;
  • рекомендувати керівникам закладів торгівлі пріоритетне обслуговування з 10:00 до 12:00 людей похилого віку.

Володін додав, що кожна громада має окремо приймати рішення про застосування рекомендованих заходів, оцінюючи ситуацію на своїй території.

Нагадаємо: 

  • З 5 квітня у столиці не будуть працювати школи та дитячі садочки, а в громадському транспорті необхідно буде використовувати спеціальні перепустки. 

Українська правда
Теми: карантинКиївська областьлокдаунКиїв
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