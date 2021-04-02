Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Київщина посилила карантин

П'ятниця, 2 квітня 2021, 17:19

Через спалах COVID-19 із 5 квітня в Київській області почнуть діяти додаткові протиепідемічні заходи.

Джерело: пресслужба Київської ОДА

Глава ОДА Василь Володін: "Ситуація з поширенням COVID-19 в нашій області складна, треба докласти будь-яких зусиль для стабілізації ситуації…

Високі показники інфікування на COVID-19 реєструють серед жителів Білоцерківського, Бучанського, Бориспільського районів. А є такі, де епідемічна ситуація не настільки напружена".

Деталі: Обласна комісія вирішила з 5 по 9 квітня окремим територіям Київщини залежно від епідстану:

  • рекомендувати призупиняти освітній процес у закладах дошкільної,  загальної середньої та позашкільної освіти усіх типів та форм власності;
  • дозволити з урахуванням завантаженості збільшувати або зменшувати кількість громадського транспорту, а також інтервал руху на внутрішньообласних автобусних маршрутах, крім таких годин: із 07:00 по 10:00, із 16:00 до 20:00;
  • здійснювати перевезення пасажирів у кількості 50%;
  • проінформувати жителів Київщини про зміни в графіках перевезень;
  • рекомендувати керівникам закладів торгівлі пріоритетне обслуговування з 10:00 до 12:00 людей похилого віку.

Володін додав, що кожна громада має окремо приймати рішення про застосування рекомендованих заходів, оцінюючи ситуацію на своїй території.

Нагадаємо: 

  • З 5 квітня у столиці не будуть працювати школи та дитячі садочки, а в громадському транспорті необхідно буде використовувати спеціальні перепустки. 

Українська правда
Теми: карантинКиївська областьлокдаунКиїв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

оновленоБайден поговорив із Зеленським

Київщина посилила карантин

В зоні ООС помер солдат з Вінниччини

Зеленський призначив очільницю Центру протидії дезінформації

Через мутації коронавірусу Україну очікують ще складніші випробування – Радуцький

Сину покійного Кернеса від батька дісталось 30 мільйонів готівкою

Усі новини...
карантин
Столичні перевізники з понеділка зменшать кількість маршруток 
У Києві чоловік стріляв в охоронця магазину: зробив зауваження за відсутність маски
У Вінницькій області посилюють карантин
Останні новини
18:54
У Європарламенті закликали Росію припинити військові провокації і залякування України
18:50
Напружена ситуація на Донбасі: 14 обстрілів і троє поранених за день
18:36
"Доступна іпотека 7%": за перший місяць банки видали 59 кредитів
18:23
Поки Байден розмовляв із Зеленським, Путін подзвонив Лукашенку
18:22
Розмова Байдена і Зеленського тривала майже годину – Єрмак
18:19
Білий дім розповів, про що Байден говорив із Зеленським
18:18
У Чернігові посилили карантин
18:11
Гривня ослабла на закритті міжбанку
17:58
Білорусь внесла Тихановську в список причетних до тероризму
17:50
У першому кварталі український експорт до Британії зріс на 38% – посол
Усі новини...