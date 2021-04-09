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Зеленський призначив склад Консультативної ради для забезпечення прав захисників

П'ятниця, 9 квітня 2021, 22:56
ФОТО: ОПУ

Консультативну рада з питань забезпечення прав і свобод захисників України очолила радник керівника Офісу президента Альона Вербицька, а її заступниками стали нардепи Ігор Герасименко та Єгор Чернєв. 

Джерело: указ президента

Деталі: Про те, що керувати радою буде волонтерка та радниця керівника ОП Альона Вербицька було відомо ще з указу Зеленського про створення відповідного органу. 

Наразі ж президент призначив її заступником нардепа від "Слуги народу", учасника АТО Єгора Чернєва. Ще одним заступником став безпартійний нардеп, учасник АТО та Герой України Ігор Герасименко.

Секретарем Консультативної Ради став радник керівника Офісу Президента України Андрій Ляхович.

Зазначається, що новостворений орган "займатиметься моніторингом додержання прав і свобод учасників Революції Гідності, ветеранів антитерористичної операції, військовослужбовців, які захищають національну безпеку і забезпечують оборону на Донбасі, а також волонтерів і правозахисників".

Планується, що рада буде вносити пропозиції щодо захисту порушених прав згаданих осіб, помилування, забезпечення справедливого правосуддя та застосування амністії.

Що передувало: 12 березня президент Володимир Зеленський утворив Консультативну раду з питань забезпечення гарантій прав і основоположних свобод осіб, які брали участь у захисті України.

Українська правда
Теми: указиЗеленськийОфіс президента


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