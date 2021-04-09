Ляшко назвав область, яка наступною може вийти із "червоної" зони 

Наступною вийти із "червоної" зони епіднебезпеки може Закарпатська область.

Джерело: головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко у Facebook

Пряма мова: "Наступна на черзі, сподіваюсь, Закарпатська область, яка може вийти із "червоного" рівня епіднебезпеки вже найближчими днями".

Деталі: Ляшко відзначив, що запровадження "червоної" зони на Прикарпатті продемонструвало позитивний результат – область вийшла із найсуворішого рівня епідемічної небезпеки. Зокрема, там стабілізувались показники госпіталізації. Наразі ж завантаженість "ковідних" ліжок складає 38% на противагу 63% раніше.

Що передувало: На засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішили ввести "червоний" рівень епіднебезпеки у Харківській області та скасувати в Івано-Франківській.

Закарпаття перебуває у "червоній" зоні із 5 березня.