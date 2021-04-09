Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ляшко назвав область, яка наступною може вийти із "червоної" зони 

П'ятниця, 9 квітня 2021, 23:40
Ляшко назвав область, яка наступною може вийти із червоної зони 

Наступною вийти із "червоної" зони епіднебезпеки може Закарпатська область. 

Джерело: головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко у Facebook

Пряма мова: "Наступна на черзі, сподіваюсь, Закарпатська область, яка може вийти із "червоного" рівня епіднебезпеки вже найближчими днями".

Деталі: Ляшко відзначив, що запровадження "червоної" зони на Прикарпатті продемонструвало позитивний результат – область вийшла із найсуворішого рівня епідемічної небезпеки. Зокрема, там стабілізувались показники госпіталізації. Наразі ж завантаженість "ковідних" ліжок складає 38% на противагу 63% раніше. 

Що передувало: На засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішили ввести "червоний" рівень епіднебезпеки у Харківській області та скасувати в Івано-Франківській.

Закарпаття перебуває у "червоній" зоні із 5 березня. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинЗакарпаття
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
карантин
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Останні новини
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
23:01
ОновленоУкраїною "мандрує" кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
Усі новини...
Реклама: