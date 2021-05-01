Блінкен у Британії обговорить зупинку "Північного потоку-2"

Під час зустрічей у рамках G7 у Британії держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен проведе переговори з главою МЗС Німеччини Гайко Маасом щодо газопроводу "Північний потік-2".

Джерело: В.о. помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Філіп Рікер, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Я думаю, ми будемо проводити окремі зустрічі з німецькою стороною у двосторонньому форматі".

"Ми продовжимо чітко висловлювати німецькій стороні нашу позицію щодо цього проєкту – він має бути зупинений".

Деталі: Рікер підкреслив, що газопровід "Північний потік-2" залишається проблемою, як про це говорили і держсекретар США, і президент Байден.

Помічник держсекретаря додав, що під час зустрічі з німецькими партнерами планується обговорити багато інших питань.

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