Блінкен у Британії обговорить зупинку "Північного потоку-2"
Під час зустрічей у рамках G7 у Британії держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен проведе переговори з главою МЗС Німеччини Гайко Маасом щодо газопроводу "Північний потік-2".
Джерело: В.о. помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Філіп Рікер, цитує Укрінформ
Пряма мова: "Я думаю, ми будемо проводити окремі зустрічі з німецькою стороною у двосторонньому форматі".
"Ми продовжимо чітко висловлювати німецькій стороні нашу позицію щодо цього проєкту – він має бути зупинений".
Деталі: Рікер підкреслив, що газопровід "Північний потік-2" залишається проблемою, як про це говорили і держсекретар США, і президент Байден.
Помічник держсекретаря додав, що під час зустрічі з німецькими партнерами планується обговорити багато інших питань.
Передісторія:
- Білий дім веде перемовини щодо призначення спецпосланника з припинення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" - на цю посаду розглядають Амоса Хохштейна, який працював у наглядовій раді Нафтогазу.
- В середині березня Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати продовжать вживати заходів, аби не допустити завершення будівництва російського газопроводу.
- Пізніше Держдеп США нагадав про можливість застосування санкцій проти компаній, які беруть участь у завершенні будівництва "Північного потоку-2".