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Україна залишається у 5-ці лідерів серед країн Європи за поширенням COVID-19

Субота, 1 травня 2021, 05:48

За минулу добу у світі діагностували понад 871 тисячу нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилія і США, Україна займає 11 місце у світі, 4 в Європі.

Джерело: Дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії зафіксували понад 402 тисячі нових інфікувань, у Бразилії – понад 73 тисячі, а у США – понад 59 тисяч випадків.

Окрім того, майже 32 тисячі хворих зареєстрували у Туреччині, а у Франції – понад 24 тисячі нових випадків. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Аргентина та Іран.

Україна серед країн світу займає 11 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 4 позицію.

 

У світі померли за добу 14 255 осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 129 271 047 осіб. Наразі нараховується понад 19 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 3 193 642 смерті від COVID-19.

Передісторія:

  • За добу 29 квітня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 10 072 особам, госпіталізували 3 117 хворих, померли 307 осіб, одужали 20 192 особи.

Теми: коронавірус


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