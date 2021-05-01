Україна залишається у 5-ці лідерів серед країн Європи за поширенням COVID-19
За минулу добу у світі діагностували понад 871 тисячу нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилія і США, Україна займає 11 місце у світі, 4 в Європі.
Джерело: Дані сайту Worldometers
Деталі: Зокрема, в Індії зафіксували понад 402 тисячі нових інфікувань, у Бразилії – понад 73 тисячі, а у США – понад 59 тисяч випадків.
Окрім того, майже 32 тисячі хворих зареєстрували у Туреччині, а у Франції – понад 24 тисячі нових випадків. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Аргентина та Іран.
Україна серед країн світу займає 11 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 4 позицію.
У світі померли за добу 14 255 осіб, у яких підтвердили коронавірус.
За весь час пандемії вилікувались від недуги 129 271 047 осіб. Наразі нараховується понад 19 млн активних випадків захворювання.
З початку пандемії підтверджено 3 193 642 смерті від COVID-19.
Передісторія:
- За добу 29 квітня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 10 072 особам, госпіталізували 3 117 хворих, померли 307 осіб, одужали 20 192 особи.